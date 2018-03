Választási kampány március 26-án

A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete elnöke, Bubenkó Csaba a kormánypárti Magyar Időknek azt mondta, "tragikus következményekkel járhat, ha a napjainkban is jelen lévő, és kedvezőbb bérezésük révén már most feszültséget okozó külföldi (ukrán, román, cseh) vendégmunkások mellett a migránsok is megjelennének a munkaerőpiacon, akik rövid időn belül képzetlenségük és nagy számuk miatt még kedvezőbb körülményekkel lennének alkalmazhatók több feladatkörben".