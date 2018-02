Jánosi György, a versmondó lány találkozása Usain Kósával

Ön baloldali? Egy kis sikerélményre vágyna?

Jöljön a XIII. kerületben!

Akár így is hirdethetné magát az örök MSZP-szavazó XIII. kerület. Nem csoda, hogy Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd listavezetője ott, a Lehel téri piacon kezdte a napot. A körzetben a már most is képviselő Hiszékeny Dezső a baloldali jelölt.