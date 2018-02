Ennyire még nem rezgett a léc a Fidesznek Hódmezővásárhelyen

Lázár több, egykori támogatója is rajta van azon az ismeretlen eredetű szórólapon, amelyen azokat sorolják fel név szerint, akik a „város kasszájának kifosztása”, a „káosz” érdekében a polgármester-választáson a teljes ellenzék támogatását élvező „bohóc”, „Simicska-bérenc” Márki-Zay Péter mögé álltak be. Van, aki szerint a megoldás nem új, 12 éve is történt hasonló, bár akkor kevesebben voltak a szórólapon.

A szimpla fenyegetéstől a duplacsavaros összeesküvés-elméletek megalkotásáig mindenre alkalmas az a hódmezővásárhelyen felbukkant szórólap, amely jelzi: a vasárnapi polgármester-választás jelentősége túlmutat a Csongrád megyei város határain.

Az MSZP-től az LMP-n át a Jobbikig az ellenzék támogatását élvező Márki-Zay Péter és a fideszes alpolgármester, Hegedűs Zoltán küzdelmének eredménye akár az április 8-i országgyűlési választások eredményét is befolyásolhatja. Az egyéni parlamenti mandátumért itt induló Lázár Jánosnak sem mindegy, hogy az általa támogatott Hegedűs milyen eredményt ér el vasárnap.

Ki az az SME? Az ellenzékieket listázó szórólap kiadójaként egy bizonyos SME van megadva. Péntek reggel a Jobbikban még tudni vélték, hogy ez a makói Szirbik Miklós Egyesületet akarja kompromittálni, rá utal, bár kiadói bizonyosan nem az egyesület volt. Az akkori hírek szerint azért kerülhetett a feltételezések szerint kormánypárti indíttatásból megírt szórólapra az SME rövidítés, mert Lázárinfó címen néhány hónapja már jelent meg szórólap ugyanezzel a jelöléssel, csak épp a miniszterelnökségi miniszter viselt dolgairól szóló cikkekkel. Erről a korábbi szórólapról péntek reggel még információink szerint a Jobbikban azt feltételezték, hogy a már említett Szirbik Miklós Egyesülettől jött. A nap végére már ebben és az SME létezésében sem voltak meggyőződve Hódmezővásárhelyen a Jobbiknál. A pártnál annyiról hallottak, hogy a mostani szórólap szórására két szegedi magánszemély adott megbízást, de hogy kik és kik voltak, akik a nyomtatást megrendelték, azt nem tudni. A Szirbik Miklós Egyesületnél az Indexnek elmondták, sosem adtak ki semmilyen szórólapot, sem kormánypártit, sem ellenzékit, egy makói helytörténeti civil szervezetről van szó, amelynek vannak fideszes, MSZP-s, jobbikos tagjai is, de ez irreleváns, hiszen nem politikai szervezewtről van szó. Egyik alapítója és korábbi alelnöke a jobbikos Ziegler Ádám volt, aki az Indexnek elmondta, épp politikai szerepvállalása miatt – a Jobbik parlamenti képviselőjelöltje melletti munkájának okán – lemondott az egyesületben vállalt posztjáról. A szervezet egyébként sosem használt rövidítést, ha tette volna, akkkor is legfeljebb SZME lett volna, de sem ezt, sem az SME formát nem használta sosem. Jelenleg tehát senki sem tudja, mi lehet az az SME, így a szórólap létrejöttét mindenki saját politikai állásfoglalása szerint magyarázhatja.

A szórólap név szerint sorolja fel Márki-Zay Péter támogatóit, bár olyanokét is, akik aktívan nem vettek részt az ellenzéki politikus kampányában és akik a néhai Rapcsák András támogatói, majd Lázár János baráti szövetségesei voltak, amikor a jelenleg Miniszterelnökséget vezető miniszter a megyei jogú város polgármestere lett, alig 27 évesen, 2002-ben.

Egykori támogató barát a feketelistán

Köztük van Erdélyi Miklós ügyvéd – Rapcsák Andrást is védte, amikor a városvezetővel szembefordult az önkormányzati képviselői testület egy része –, aki nagy reményeket fűzött Lázárhoz, de már hosszú évek óta csalódással tekint a nála harminc évvel fiatalabb politikus pályafutására.

„18 éve még a barátunk volt, de rádöbbentünk, hogy becsapott minket. Azt mondta, a pártok érdekei fölé emelkedő, demokrata vezetője lesz a városnak, de elég hamar kiderült, hogy félrevezetett minket. A középiskolában színjátszó körben is játszott, ezek az ígéretek is csak egy tehetséges színészi játék részei voltak. Valójában ellentmondást nem tűrő vezető volt, aki mellett csak az járt jól, aki kiszolgálta őt, hajbókolt neki” - mondta Erdélyi, aki Lázárban a 2000-es évek elején azzal a Hamvas Ödön orvossal együtt bízott, akinek a fia jelenleg Márki-Zay delegáltjaként részt vesz a választási bizottságban.

Ifjabb Hamvas Ödön ügyvéd szintén rajta van az ominózus szórólapon, ahogyan a fideszes alpolgármester által két éve még kitüntetett 92 éves Vári Ernő pedagógus is, vagy az egész zsidó hitközség, amelynek vezetője épp Erdélyi Miklós. Ifjabb Hamvas elmondta, nem kíván foglalkozni az alpári stílusú szórólappal, megbízatását a választási bizottságnál ez a legkisebb mértékben sem befolyásolja.

Egyszer már kikapott Lázár Hódmezővásárhelyen

Erdélyinek egyébként az őt kipécéző plakát nem új: 2006-ban már a parlamenti választáson Lázárral szemben indult mártélyi polgármester stábjában volt, akkor egy olyan kompromittálónak szánt szórólap jelent meg, amelyen Balogh Jánosné mellett Gyurcsány Ferenc és Erdélyi Miklós állt. A szórólap kormánypárti indíttatású készítői fontosnak tartották feltüntetni Erdélyi születési nevét is: Grünwald Miklós.

A mandátumot Lázár ugyan megszerezte, de Erdélyi emlékei szerint Hódmezővásárhelyen kevesebb szavazatot kapott, mint Baloghné, akit Lázár csak a Mindszenten és Székkutason begyűjtött szavazatokkal nyert. Igaz, néhány hónappal később Hódmezővásárhelyen a polgármester-választást Lázár ismét megnyerte, ahogyan 2010-ben is. 2014-ben már aparlamenti képviselői és a polgármesteri poszt összeférhetetlen volt, így Lázár nem indult, helyette az általa támogatott Almási István nyert, akinek tavaly novemberi halála miatt van szükség az új választásra.

Almásit az ellenzékiek is köztiszteletben álló embernek írták le, Erdélyi szerint egyetlen hibája volt, hogy Lázár rajta keresztül továbbra is rajta tarthatta a kezét a városon.

Hegedűs szerinte messze nem éri el Almási formátumát, vele nehezebben nyerhet választást a Fidesz vasárnap, különösen a magát nemzeti-konzervatívként, vallásosként, csalódott egykori fideszesként meghatározó, hétgyerekes mérnök Márky-Zay Péterrel szemben. „Ez egy nyílt küzdelem lesz, ez korábban a megosztott ellenzékkel nem volt lehetséges.” Most viszont igen. „Azt hiszem, ha Hegedűs nem nyer, az a vég kezdete lehet Lázárnak, talán a Fidesz erejének is. Orbán nem bocsátaná meg, hogy ha eldől egy dominó, ennyivel a parlamenti választások előtt.

Erdélyinek a 12 évvel ezelőtti szórólap miatt nincs kétsége a mostani eredetét illetően, bár meglepte, hogy rá került, hiszen már rég nem vesz részt aktívan a politikában, Márki-Zay fórumain sem jelent meg. „Azokat gyűjtötték rajta össze, akik valamikor nemet mondtak Lázárnak” - jegyezte meg.

A Zsidó Hitközségért Orbán egyszer már kiállt Lázárral szemben

„Lázár machiavellista politikus, ha kell, demokrata, ha kell, radikális, ha kell filoszemita. De ha úgy áll a dolog, hitelrontásért bepereli a zsidó hitközséget is” – mondta Erdélyi, felidézve, hogy Lázár ellenjegyzésével az önkormányzat hitelrontásra hivatkozva hárommillió forintos nem vagyoni kártérítésért pert indított, mert a hitközség egyik tagja azt állította, hogy az aljegyző lenácizta a zsidókat a palesztinokkal szembeni gázai hadműveledek kapcsán. „Még a Horthy-korszakban sem perelték be a hitközséget” - mondta Erdélyi. „Orbánhoz fordultam levélben, ezután Lázár elállt a pertől, végül az önkormányzat fizetett a hitközségnek egymillió forintot a MAZSIHISZ-en keresztül.”

Erdélyi szerint Orbán avatkozhatott be akkor is, amikor Lázár Rapcsák halála után a néhai polgármester családjának életét nehezítette meg, végrehajtókat küldve rájuk.

Talán azért, mert Lázárt sok megaláztatás érhette Rapcsák részéről, várakozott ő sokat az előszobájában, lekezelte őt. Mi viszont egyenrangú félként álltunk hozzá

- mondta a már 70 feletti Erdélyi, aki szerint Orbán mostanra rájöhetett, hogy Lázár alternatívaként akarta felépíteni magát a kormányfővel szemben.

„De Orbán sokkal ravaszabb Lázárnál. És lehet, hogy sok mindenben ő is csalódást hozott, de Lázárhoz képest egy tiszta embernek tartom, aki nem pézéc ki embereket azért, hogy tönkretegye őket.”

Erdélyi szerint Orbán, ha kell, Márki-Zay Péterrel is megtalálja a hangot, így hamis az a helyi fideszes érv, hogy a város csak Hegedűsékkel működhet tovább. Egyébként is, a kormánnyal kötött megállapodások érvényben maradnak, így a Modern Városok Program alapján megkezdett projektek biztosan nem állnak le. „Különben is, ha Márki-Zay lenne a polgármester, akkor Lázár képviselőként már nem képviselné úgy a várost? Ha Hódmezővásárhely most fontos neki, akkor ezt másik polgármester esetén sem gondolhatja másként.”