Hétvégén hivatalosan is elkezdődött a kampány, bombáznak minket a pártok üzenetekkel, közleményekkel, nyilatkozatokkal, videókkal. Azt szeretnénk, ha mindezeket egy helyen is követhetnék, ezét folyamatosan frissülő, percre percre közvetítésünkben mindennap minden fontosat megtalál. Persze a legbombasztikusabb híreket külön cikkekben is kiemeljük majd. Szóval indul a legalább hét hétig tartó hírfolyam!