A középpályás Orbán cselezéséről ír a Le Figaro

A Momentum péntek délután tette ki legfrissebb kampányvideóját Facebook-oldalára. A film - bár nyilván nem annyira nagyon nehéz felfelé kilógni a politikai pártok filmjeinek átlagából -, azért mégiscsak erősen felfelé lóg ki.

A szövegben és képekben is mozgósító, cselekvésre buzdító film úgy tűnik, elsősorban a fiatalabb generációra lő, bár nem hiszem, hogy egy-egy megfáradt MSZP-s ne nézne szívesebben a csillogó szemű fiatalokra, mint a szocialista párt megtört, magányos futónőjére. A kampányfilmet Praznoczy Sébastien rendezte. A párt szerencsés helyzetben van, több reklámszakember is csatlakozott a Momentumhoz, vagy dolgozik nekik, egyiküket jelöltként is indítják. A reklámfilm az Adidas es Nike, illetve telekommunikációs cégek reklámjait idézi, a filmet jegyző Praznoczy is számtalan reklámot forgatott már.