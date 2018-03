Lázár vizeletvisszatartással teszteli az Elios lámpáit

A kormányzati sajtótájékoztatón elhangzottakból csak az általunk hírértékűnek tekintett információkról számolunk be.

Fontosabb fejlemények:

Lázár kész az együttműködésre az új hódmezővásárhelyi polgármesterrel.

Harangozó Tamás az OLAF Elios-jelentéseit lobogtatta a sajtótájékoztatón.

Magyarország továbbra is részt vesz az ENSZ migrációs tárgyalásain, és 12 pontos migráció elleni javaslatot nyújt be.

A kormány az AB-től kér állásfoglalást, hogy megtudja, mekkora mozgástere van az ENSZ-ben.

Kötelező lesz a bárányhimlő-oltás.

Lázár Jánost vizeletvisszatartásra késztette az eliosos hódmezővásárhelyi közvilágítás.

A kormánynak jelenleg nincs mozgástere a piacinál magasabb hatósági energiaár csökkentésére.

Nem épül meg a teniszstadion a Margitszigeten.

30-50 magyar dolgozik Magyarország érdekei ellen az Európai Uniónál.

Lázár meglebegtette, hogy az Eliosról szóló OLAF-jelentés magyar készítői között lehet ellenzéki szimpátiájú.

Lázár János némileg formabontó módon azzal kezdte, hogy beszámolt Orbán Viktorral közös miskolci kampánylátogatásáról. Lázár néha maga szokott azzal kibújni a kérdések alól, hogy kormányszóvivőként nem dolga reagálni pártpolitikai ügyekre, most másképp döntött.

Hódmezővásárhelyre reagálva megköszönte a választók aktivitását, és külön a Fidesz-szavazókét is. Gratulált Márki-Zay Péternek, a polgármester-választás győztesének, és a kormány, a Fidesz, valamint a saját maga részéről a támogatásáról biztosította. "Az együttműködés kultúráját akarjuk meghonosítani" – fogalmazott.

Ezután kedélyes incidens következett: Harangozó Tamás szocialista képviselő a kalocsai és a szolnoki Elios-jelentéseket lobogtatva váratlanul megjelent, felment a pulpitusra, és arra kérte Lázárt, hogy az Elios-ügyről is beszéljen, mert az embereket ez érdekli. Lázár ezt mosolyogva megígérte, és a válaszok megvárására, maradásra kérte Harangozót, de ő távozott.

A kormány úgy döntött, hogy továbbra is részt vesz az ENSZ migrációs javaslatcsomagjáról szóló tárgyalássorozaton, és a fenntartásaikat egy 12 pontos, a migrációt ellenző dokumentum formájában fogják benyújtani. Lázár ismertette a már amúgy is ismert magyar álláspontot, eszerint az ENSZ-nek a migrációt nem megszervezni, hanem megállítania kell, és a migrációhoz fűződő jog nem alapvető emberi jog. Minderről itt olvashat bővebben:

Az igazságminiszter javaslatára a kormány az Alkotmánybíróságtól az Alaptörvény értelmezését kérte arról, hogy miként érvényesülnek a nemzetközi jogban az "állam tartópilléreirei", lemondhat-e a kormány, a parlament arról, hogy meghatározza, kik éljenek itt, lépjenek be az országba, a népesség kérdése része-e a népszuverenitás fogalomkörének.

Lázár egy (természetesen Soros György által támogatott) német szervezet brosúrájáról is beszámolt, amit az EU felé igyekvő menedékkérők között osztogatnak. A szövegben a menedékkérőknek azt tanítják, hogy a saját nyelvükön és európai nyelveken miként mondhatják el, hogy milyen jogcímen kérnek menedékjogot. Lázár ezt szörnyülködve, de humoros dologként tálalta.

A kormány aggódik a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége ungvári székházának megtámadása miatt, és azt Lázár a kisebbségellenes ukrán törvények tükrében értelmezte. a helyzet Lázár szerint romlik, a kormánynak kötelessége megvédeni a magyarokat, ezért határozott fellépést ígért.

A magyarokat nem csak az ukrán törvények, hanem a hideg is veszélyezteti, főleg a hajléktalanokat, de a kormány a helyén van és teszi a dolgát. Aki nem hajléktalan, az se aggódjon: elég gáz van a tárolókban!

Lázár ezután elmagyarázta, hogy az állami szolgáltatók rezsicsökkentett áramárával miért jár valójában mindenki jobban, mintha az annál olcsóbb piaci áron vehetné az áramot a nem állami szolgáltatóktól. A kormányülésen ugyanis a megtekintettek egy mi-lett-volna-ha-nincs-rezsicsökkentés típusú dokumentumot, és arra jutottak, hogy rosszabb lett volna, ezért senki ne sírjon most a rezsicsökkentett, de a piacinál magasabb ár miatt, és ezért megnyugodtak. Nyugodjanak meg önök is!

A kormány támogatja a Szeviép-károsultakat, és új jégkármegelőző radarrendszert is beszereznek. Az egészségügyben a keleti és észak-keleti határnál dolgozókat beoltják kanyaró ellen, a bárányhimlő elleni oltás pedig kötelező lesz, továbbá 520 ezer forintra nő a háziorvosok rezsitámogatása, és további vidéki városok fejlesztési támogatásáról is tárgyalt a kormány.

Lázár ekkor tért rá a Harangozó által hátra hagyott OLAF-os Elios-jelentésekre, de semmi újat nem mondott, és kampányshow-nak minősítette az egész ügyet. Kovács Zoltán szóvivő felhánytorgatta, hogy Harangozó Tamás "a képviselői jogosultságával visszaélve" bejött, majd távozott, pedig helyi szocialista alelnökként maga is érintett volt a közvilágítás-korszerűsítés szekszárdi fejezetében. Harangozó amúgy már távozásakor közölte, hogy Tapolcán van dolga.

Lázár az Elios-ügy kapcsán beszámolt arról, hogy a nemrég Hódmezővásárhelyen némi borozás és vízivás után hazafelé tartva nem csak azért nem vizelt az utcán, mert tilos, hanem mert túl világos volt hozzá. Tiszaparti sétány reszkess: Lázár jános nemsokára Szolnokon is hasonló tesztnek veti alá a közvilágítást!

Ezután a kérdések következtek.

Lázár nem tudja, hogy a migrációellenes magyar ENSZ-dokumentum valamilyen módon a választási kampány része lesz-e, azt a kormány vagy a Fidesz használja-e majd (a kormány Facebook-oldalán amúgy már délelőtt megjelent az ENSZ-t ekéző plakát).

A kormány egyelőre nem foglalkozik azzal, hogy csökkentse a hatósági energiaárakat: mint mondta, erre – hiába alacsonyabb a piaci fogyasztói ár – "nincs mozgástér".

Lázár János az újságokból értesült arról, hogy a 23. helyre került a Fidesz országos listáján. Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy ha nem nyer egyéniben, elfogadja-e a listás mandátumot.

Lázár szerint ha az ENSZ migrációs stratégiája kötelező érvényű lesz – korábban azt mondta, hogy nem lesz az – akkor annak értelmében a határkerítést le kell "durrni". Én legalábbis így értettem. A miniszter azt is elmondta, hogy a németek és az osztrákok is határzárat vezettek be: a sátor az M1 hegyeshalmi átkelőjénél például határzár.

Lázár szerint semmi nem következik a hódmezővásárhelyi vereségből, nincs szükség a Fidesz országos kampányának, kommunikációjának módosítására, mert a kettő között nincs összefüggés.

Lázár szerint a közműszolgáltatók nem tartják be a rendeleteket, ezért a kormány tervezi, hogy szankciókat vezet be, ha a hálózatokra való rácsatlakozást a szolgáltatók drágítják vagy megnehezítik.

A Miniszterelnökség vezetője szerint a jövő évi ATP-tornára nem létesül a Margitszigeten teniszstadion. Ezzel csak részben válaszolt arra, hogy megvalósul-e egyáltalán a kilencemeletes komplexumről szóló törvény, ami ellen Tarlós István is tiltakozott. Aztán közölte, hogy elállnak a margitszigeti projekttől, és a teniszszövetséggel konzultálnak az új helyszínről. (Friss hír, hogy a törvényt Áder János nem írta alá.)

Lázár tud róla, hogy az Európai Bizottágnál 30-50 olyan magyar, zömmel középvezető dolgozik, akiket "2010 után mentettek ki oda", akik éjjel nappal a kormányt ekézik, és még az országjelentésekbe is beleírnak... És a kormány az égvilágon semmit nem tehet ez ellen. Erről a feljelentés-rekordernek titulált Jávor Benedek EP-képviselő kapcsán beszélt.

Arról is beszélt, hogy 2018-19-re működnie kell az új elektronikus közigazgatási rendszer első modelljének, ami lehetővé teszi, hogy az állampolgárok otthonról intézzék a közigazgatási, ingatlan- vagy épp adóügyeiket. Ezt arra a kérdésre válaszolta, hogy mi a pontos dolga a Miniszterelnökségen a Microsofttól távozott, a szoftver-közbeszerzési botrányban érintett vezetőknek, Papp Istvánnak és Sagyibó Viktornak.

Lázárnak nem tetszik, hogy az OLAF részéről magyar állampolgárok vizsgálták az OLAF ügyét. aztán úgy módosított, hogy jó lenne, ha nem az érintett tagországok állampolgárai vizsgálnának egy ügyet. Lázár az OLAF-nak és a Bizottságnak levélben javasolja, hogy változtassanak ezen. Retorikai kérdésként feltette, és ezt akár fenyegetésként is lehet értelmezni, hogy mi lenne, ha valamelyik vizsgálóról kiderülne, hogy ellenzéki párt aktivistája. (Személyes megjegyzés: ezek annyira azért nem lenne meglepő, ha a közeljövőben ilyen információk kerülnének elé az eliosos OLAF-jelentés készítőiről.)

18 esetből 13-ban igazat adtak Hatvan városának az elutasított pályázatok ügyében: Hatvan így fejlesztési forrásokhoz jut.