Egy fideszes véletlenül írásba adta, hogy pofára osztják az EU-s pénzeket

Ezermilliárdos pénzosztó rendszer kezdett el recsegni-ropogni az elmúlt napokban a kormány háza táján, aminek kockázatai információink szerint már Orbán Viktor figyelmét is felkeltették.

Rengeteget írtunk korábban arról, hogy Szabó Zsolt fejlesztési államtitkár állóháborút vív Hatvan városával, ezzel párhuzamosan Hatvan alig kap EU-s terület- és településfejlesztési operatív programos, úgynevezett TOP-os pénzeket. Írtunk arról is, hogy egy bírósági ítélet jogerősen is kimondta, amit helyben mindenki tudott: Szabó Zsolt bizalmi emberének nevezhető az a Tóth Csaba, aki Heves megyei közgyűlési alelnökként a megyei EU-s pénzosztási döntéshozatalokért is felelős.

Ez volt tehát a kiinduló helyzet, amikor is múlt csütörtökön Lázár János a kormányinfón egy kérdésre (mit szól, hogy Hatvan képtelen TOP-os pénzhez jutni) azt mondta, véleménye szerint Szabó Zsolt súlyos hibát követ el, a hatvani polgármesternek van igaza, úgyhogy felülvizsgálják a TOP-pályázatokat.

Bár a nyilatkozatból mindenki a pályázatok felülvizsgálatára és a „polgármesternek van igaza” részre kapta fel a fejét, érdemes megjegyezni, hogy a miniszter ezzel tulajdonképpen kimondta: Szabó Zsolt tevőlegesen részt vett a pályázati pénzosztásban. Hiszen az tud hibázni, aki valamit csinál. Csakhogy Szabónak a szabályok szerint elvileg nem volt köze a döntésekhez, amit az Irányító Hatóság (NGM) és a megyei közgyűlések hoznak meg. Lázár szavai ilyen megközelítésben önmagukban is visszaélésre világítanak rá.

De hogy még bonyolultabb legyen, Szabó Zsolt erre szintén a Magyar Nemzetnek nyilatkozva visszadobta a labdát, és közölte, hogy nincs szó ilyesmiről, ő minden hatvani pályázatot támogat, és egyébként is a Miniszterelnökség szabályozza mindezt.

Akármelyiküknek van igaza, valami biztosan nem rendeltetésszerűen működik ebben a sokmilliárdos pályázati rendszerben.

És itt még nincs vége. A pályázatok elbírálása Hevesben legalábbis úgy történik, hogy a megyei önkormányzat illetékes bizottsága zárt ülésen támogatandónak vagy elvetendőnek minősíti a pályázatokat, majd ezzel párhuzamosan az Irányító Hatóság összeállítja a javasolt pályázatok listáját, melyről aztán a megyei közgyűlés pár hónap múlva nyíltan szavaz. A közgyűlési jegyzőkönyveket átnézve úgy tűnik, ide már el sem jutnak azok a pályázatok, amelyeket korábban a megye megvétózott, itt már futószalagon szavazzák meg a támogatásokat.

Mivel a vonatkozó kormányrendelet azt írja, hogy a támogatási kérelmek értékelése pontozásos módszerrel történik (61. paragrafus), Hatvan városa elkérte a Heves Megyei Önkormányzattól a pontszámokat, amelyek elvileg megalapozták, hogy Hatvannak pár millió jut, miközben a közeli települések milliárdokat kapnak, ráadásul úgy, hogy Szabó Zsolt saját ajándékként jelenti be a támogatást még azelőtt, hogy a pályázatokat egyáltalán kiírták volna.

Az ellenzéki forrásból az Index birtokába jutott válasz szerint Szabó Róbert fideszes megyei elnök erre azt válaszolta, hogy sajnos nem áll módjában odaadni a konkrét pályázati pontszámokat, mert

Heves Megye Önkormányzata számára sem a döntéshozatal során, sem azt követően nem ismertek az Irányító Hatóság vezetője által kijelölt szakértők értékelési pontszámai.

Még egyszer tehát: a megyének minden jel szerint úgy volt sorsdöntő beleszólása a pályázatokba, hogy fogalma sem volt arról, hogy az Irányító Hatóság szakértői rendszerében (az említett rendelet hosszan, részletesen ismerteti, kiből lehet úgynevezett értékelő, és milyen monitoringrendszer működik) melyik pályázat hány pontot kapott.

Hogy valami nem stimmel a sztoriban, azt mutatja az is, hogy

azokról a pályázatokról üzenget egymásnak a másikat hibáztatva a Miniszterelnökség és az NFM-államtitkár, amelyeket két teljesen más szervezetnek (NGM és megye) kellene elbírálnia.

A tét nem kicsi, a TOP-rendszer egy 1230 milliárdos EU-s támogatási rendszer, ebből 42 milliárd jut Heves megyének, és ha Brüsszel tudomására jut, hogy kifogásolható módon osztott pénzt Magyarország ebben a programban, akkor az kellemetlen következményekkel is járhat. Úgy tudjuk, kormányon belül már Orbán Viktor is kifejezte aggodalmát az ügyben.

A TOP-os pályázatok miatt Sneider Tamás jobbikos képviselő, az érintett választókerület jelöltje amúgy feljelentést is tett a magyar ügyészségen, amiről a dokumentumot közzé is tette a Facebookján.

Kérdéseinkkel megkerestük a Heves Megyei Önkormányzatot. Megkérdeztük, mi alapján döntenek, ha nem ismerik a szakmai pontszámokat, és nem tartják-e aggályosnak az átláthatatlan, meghatározhatatlan elvek alapján történő döntési folyamatot. Válaszukat, ha érkezik, közölni fogjuk.