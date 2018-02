Lázár elnézést kért a közmunkásoktól

Cikkünk folyamatosan frissül.

A sajtótájékoztatón elhangzottak közül csak a hírértékű bejelentésekről és az érdemi kérdésekről-válaszokról számolunk be.

Lázár János először először Orbán Viktor keddi bécsi látogatásáról számolt be, ezzel kapcsolatban új információ az a bejelentés volt, hogy

Körmendnél, Szentgotthárdnál és Sopronnál hamarosan a magyar autópályák elérik az osztrák határt, és az átkelők felújítása és a közúti forgalom zökkenőmentesebbé tétele érdekében együttműködést kezdeményeztek az osztrák féllel.

Lázár elismerte, hogy Ausztria atomellenes állásponton van, így Paks 2-t is ellenzik. De Bécsnek szerinte nem a magyar kormánnyal, hanem az Európai Bizottsággal van vitája, amelyik jóváhagyta, hogy az erőmű bővítéséhez az állam támogatást nyújtson.

Az ENSZ-t is Soros György irányítja?

Mintha csak a Fidesz rendelte volna meg, az ENSZ épp mostanában készül kiadni a migrációs paktum tervezetét. Az ENSZ Lázár értékelése szerint új szabályrendszert szeretne érvényesíteni a migráció erősítése szempontjából, ezzel kapcsolatban zajlik a párbeszéd a tagországokkal. 2017 decemberében az USA kilépett a tárgyalássorozatból. Magyarország bent maradt, mert abban bíztunk, hogy az érveink meggyőzik a világszervezet képviselőit.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Jövő héten várhatóan nyilvánosságra kerül a szervezet tervezete, mondta Lázár. Arra az esetre, ha a magyar kormány szempontjai nem tükröződnek benne, Szijjártó Péter felhatalmazást kapott, hogy Magyarország is kilépjen. Az eddig napvilágra került dokumentumok alapján az ENSZ szerint a migráció, benne az illegális migráció támogatandó, azt nem megállítani kell, hanem megszervezni, mert az ENSZ szerint ez hasznot hoz. Ezért lazítanának az adminisztrációs feltételeken, ösztönöznék azt, beavatkoznak a tagországok szuverenitásába, és az ENSZ égisze alatt szerveznék a kivándorlást a világ szegényebb részéből a jobb módúba, így Európába.

A tervezet nem csak a nyugat-európai, már ma is migrációs célpontnak számító országokat tenné elérhetőbbé, de például a közép-európaiaknak is, az ENSZ ide is megszervezné a bevándorlást. Ez teljes félreértése a helyzetnek, mondta Lázár: ha Magyarországtól elveszik a határvédelem jogát, a szuverenitásunk vész el. Az ENSZ célja, hogy a menedékjog szociális joggá váljon, bárki bárhova születik, joga lenne hozzá, hogy eldönthesse, hol akar élni.

Beszédes, hogy az USA erre nemet mondott, nem akarnak ennek része lenni – értékelt Lázár, aki szerint jelen formájában abban Magyarország sem kíván részt venni. Az ENSZ evidenciának tekinti, hogy Afrikából 60 millióan fognak útra kelni, és nem ott kell róluk gondoskodni. Nem kis lépés kilépni ebből a tárgyalássorozatból, ezért a kormány megvárja a szöveg publikálását, de ha az a most ismert marad, Magyarország megkezdi az előkészületeket a kilépésre a tárgyalássorozatból – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Lázár János a határon

Lázár a hétvégén ismét ellátogatott Mórahalomra és Röszkére, hogy a helyszínen szerezzen friss tapasztalatokat. Arra volt kíváncsi, hogy miként működik a kamera- és hőkamerarendszer, amelynek felvételeit a központban folyamatosan 6 rendőr figyeli. Kiderült, hogy naponta több csoportban is érkeznek arcukat "leplező", "konditeremben is megfordult", "éhezéstől nem szenvedő" csoportok, akik hidegvágóval, sőt akár létrával próbálkoznak átjutni a kerítéssel.

Nőket, gyerekeket nem látott, csak férfiakat, akik szerinte ezer eurót fizettek Szerbiában, hogy elvigyék őket a kerítéshez. Lázár szerint nem menekültekről van szó, amit az is bizonyít, hogy amikor visszakísérik őket, ezek az emberek nem adnak be kérelmet a tranzitzónában, hanem eltűnnek. Végül feltette a költői kérdést, hogy azoknak, akiknek otthon pár euró a bére, miből telik ezer dollárra, hogy eljussanak a magyar határhoz. Épp csak a név nem hangzott el, amire mindenki gondolt, de feltehetőleg erre sem kell már sokat várni.

Apró januári sikerek

Lázár bejelentette, hogy a kormány tegnap döntött a csok egyszerűsítéséről. Gyorsul az ügyintézés, a bankoknak 30- illetve 60 napjuk lesz a csok-os hitelkérelmek elbírálására. A kormány 5,4 százalékra növeli a babakötvény hozamát. Lázár arról is beszélt, hogy 30 éve nem voltak olyan jók a gazdaság adatai, mint most. A kormány kész mérlegelni a SZEVIÉP-ügy károsultjait is.

És mivel már nagyon időszerű volt, megemeli a hadigondozottak (a volt hadi-, illetve holokauszt-árvák és a hadiözvegyek) járadékát. Ezt Lázár szerint a kormány már évek óta fontolgatja. Most eljött a cselekvés ideje: 8500 forintról 10 ezer forintra nő a járadék.

Törökszentmiklós-Püspökladány-B erettyóújfalú között négysávos út épül. Szolnokot összekötik az M0 csomópontjával, az új beruházás ehhez kapcsolódik, az előkészítésre 8,4 milliárdot hagytak jóvá.

Lázár beszámolt róla, hogy két jobbikos képviselő uszító levélben fordult az ötezer fő alatti települések vezetőihez, ám a címzettek nevét már nem írták rá a levelekre. Arra kérte őket, hogy mivel "hülyeségeket beszélnek", a kormány pedig rengeteget tett a kistelepülésekért, hagyják abba ezt a kampányt. Vagy írják rá a neveket, mert annak hiányában csak a saját felkészületlenségüket demonstrálják.

Napi egy menedékkérelmet fogad be a szakhatóság

A sajtótájékoztató a kérdésekkel folytatódott.

A kormány tárgyalt a ferihegyi (Liszt Ferenc) repülőtér és a belváros összekötéséről, ami az elővárosi vasutak kérdését is érinti. Elővárosi kötöttpályás közlekedés-fejlesztésre mintegy 100 milliárd forint áll rendelkezésre. Össze kell hangolni a HÉV, a MÁV és a BKV együttműködését, a fejlesztéseket. Az érdemi változásra 300 milliárd forint kéne. Mindezt Lázár arra válaszolta, hogy támogatja-e a kormány a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötését az Örs Vezér terén. Ha a fővárosi és az elővárosi közlekedés fejlesztésére nincs uniós forrás, akkor mindezt saját forrásból kell megvalósítani.

Napi megdöbbentő adat: Lázár elismerte, hogy napi egy ember adhatja be a menedékkérelmét a határon, mert a szakhatóságnak (BÁH) csak ennyi befogadására van kapacitása. De azért, mert nagyjából ennyi kérelmet is nyújtanak csak be, így ennek megfelelő erőforrást csoportosítottak oda.

Lázár szerint amikor frakcióvezető volt, leellenőrizte, és európai összehasonlításban a magyarországi a politikusi vagyonbevallás legszigorúbb rendszere. Hogy ez jól működik-e, arra szerinte nehéz válaszolni.

Lázár: Leegyszerűsítően fogalmaztam a közmunkásokról

A Honvéd kórházban mostanában elhunyt betegekkel kapcsolatban Lázár felidézte, hogy egyidejűleg 100 sürgős esetet láttak el. Szerinte egyébként a fővárosi sürgősségi ellátás a rendszer erősségei, a rendszerszintű probléma az egészségügyben nem ezen a téren van.

Lázár szerint a kormányülésen nem került szóba, hogy az állam a Telenortól megvegye a magyar leányvállalatot. Nem tud róla, hogy a kormány pártolná, hogy magyar cég vegye azt meg, de jó, ha a stratégiai infrastruktúra hazai kézben van.

Lázár nem tagadta, hogy két napja arról beszélt egy fórumon, hogy azért is jó a közmunka rendszere, mert a közmunkásoknak a műszak végén már nincs kedvük lopni. Szerinte a bűncselekmények csökkenésében a közmunka-program is közrejátszik. De azért elnézést kér mindenkitől, akit a leegyszerűsítő megjegyzése megsértett.

Lázár sok oktatási szakemberrel konzultált, de közülük egy sem mondta, hogy mi az, amit a túlterhelt gyerekeknek nem kéne tanulnia. Csak olyanokkal beszélt (mindkét oldalról!), akik azt mondták el, hogy mit kéne még tanulniuk. De talán majd a Magyar Tudományos Akadémia, amelyik mindig kritizálja az oktatáspolitikát, megmondja. A kormány ebben nem tud dönteni. Az viszont káros, hogy egyesek a testnevelés szükségtelenségét vetik fel.

A miniszter a hódmezővásárhelyi polgármester-választással kapcsolatos fejleményekről is beszámolt. MInd mondta, senki nem válaszolt neki arra, hogy miért lesz jó, ha a városnak nem fideszes polgármestere lesz, ha káosz lesz, ha a város vezetője harcba hívja a miniszterelnököt. A városban politikai balhé van, pedig semmi sem történik, és reméli, hogy a választók majd rendet tesznek.

A kormány nem erősíti a menekültellenes hangulatot

Lázár János bizalma töretlen Szatmáry Kristóf miniszteri biztosban, aki szerinte meggyőzte arról, hogy a sajtó koholmányokat ír róla (a beszámolók szerint feketemunkást alkalmazott a cége, és a boltjában nem adtak számlát).

Lázárt korábban arra panaszkodott, hogy az olvasók a sajtóbeszámolók alapján nem tudnak tiszta képet alkotni a menedékkérők, az oltalmazottak és az illegális migránsok között. Az Index arról kérdezte, hogy Orbán Viktor az őcsényiek erőszakos, az oltalmazottak üdülését ellenző akcióját jóváhagyó kijelentése sem segítette a helyzet tisztázását. Arra a kérdésre, hogy akit oltalmazunk, azzal szemben miért ismerjük el a helyiek erőszakos akcióit, Lázár nem tudott világos választ adni, csak annyit mondott, hogy a magyar emberek véleményének kialakításában nem meghatározó a kormány véleménye, tevékenysége, és nem a kormány tolta a közvéleményt az idegenellenes, menekültellenes irányba.

Lázár korábban arra is kitért, hogy szerinte a választási szabályokat nem szabad egy évvel választás előtt megváltoztatni. Hogy akkor ezt a 2014-es választás előtt pr hónappal a Fidesz-KDNP ezt miért tette meg mégis, arra sajnos nem tért ki. De a Nemzeti Választási Bizottság minapi, az ellenzéki pártok együttműködését megnehezítő iránymutatása szerinte nem tekinthető változásnak, jóllehet a kritika szerint az NVB ezzel jogellenes határozatoknak ágyazott meg.

Lázár: A halálbüntetés humánusabb, mint a tényleges életfogytiglan

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz miért tünteti fel a legújabb kampányplakátján az ellenzéki politikusokat úgy, mintha azok le akarnák bontani a kerítést, holott már tavaly kiderült, hogy a liberálisokat kivéve ezt egyik ellenzéki párt sem tervezi, Lázár és Kovács Zoltán kormányszóvivő azt válaszolták, hogy érdekes ívet rajzol ki az ellenzék véleményének változása.

Az is kideült, hogy évekkel ezelőtt Lázár János azért vett részt a Helsinki Bizottság fogdamegfigyelési programjában, mert már akkor is humánusabbnak tartotta a halálbüntetést a tényleges életfogytiglannál, egyébként meg büntetőügyvédnek készült. Se ő, se Kovács, aki a CEU-n szerzett diplomát, nem osztották Soros György nyílt társadalommal kapcsolatos nézeteit.

Lázár segítséget ígért a pécsi Dóri gyerekhospice-háznak, mint mondta, a kormány felveszi a kapcsolatot a bajba jutott intézménnyel, és megvizsgálják, hogy miként segíthetnének. Balog Zoltán gyorssegélyben részesítette az intézményt.

A Miniszterelnökség vezetője kijelentette, hogy szerinte Horváth Richárdnak, Hatvan polgármesterének igaza van a közte és hivatali elődje, Szabó Zsolt jelenlegi NGM-államtitkár között kialakult konfliktusban, és felülvizsgáltatja a város elutasított pályázatait.