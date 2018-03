A kormány nyíltan nekiment az ENSZ-nek, de kapásból hazugsággal kezdi

„Tájékoztató kampány” néven indít újabb frontot a Fidesz. Ezúttal nem Soros Györgyöt, hanem az Egyesült Nemzetek Szervezetét (ENSZ) pécézték ki, azt a szervezetet, aminek Magyarország is a tagja. „Magyarország dönt, nem az ENSZ!” – áll azokon a plakátokon, amikkel a Fidesz most kampányolni kezd.

A kormány az ENSZ migrációs javaslatcsomagját kezdte el ekézni, azt a tervezetet, amelynek elkészítésében maga is részt vett. A kampányban a kormány azt állítja, hogy a világszervezet lebontatná a kerítést és előírná, hogy folyamatosan fogadjunk be migránsokat. Csakhogy ez nem igaz, ilyet a javaslattervezet nem írna elő, sőt, leszögezi, hogy minden állam szuverén joga eldönteni, kit enged be, és kit nem. A javaslattervezet amúgy sem kötelező, tehát az ENSZ egyik országra sem kényszerítene rá semmit, ez pusztán egy ajánlás, de még az is formálódik, hiszen a tárgyalások folynak. A témáról itt írtunk bővebben.

Egyébként az az érdekes, hogy a „Magyarország dönt, nem az ENSZ" szöveg még helyes is, hiszen valóban Magyarország dönt, az ENSZ semmit nem kényszerít ránk, és nem is akar ránk kényszeríteni.

Szijjártó Péter külügyminiszter csütörtökön közölte: a kormány 12 pontos javaslatot fogadott el az ENSZ migrációs csomagjáról, ezt benyújtják az ENSZ-közgyűlés elnökének.

Azt, hogy erről legyen kampány, Szijjártó javasolta először, de a miniszter már ekkor csacsiságokat beszélt a tervről. Szijjártó szerint az emberek figyelmét fel kell hívni, hogy van egy veszélyes javaslat, amely világszinten meghatározná a migrációs politikákat. „Az ENSZ azt akarja, hogy mindenki folyamatosan fogadjon be migránsokat, mert a migráció jó és nem lehet megállítani, bontsák le a kerítést, amely a bevándorlás útjában áll, valamint ne tekintsék bűncselekménynek a tiltott határátlépést" – magyarázta a miniszter. A javaslat tervezetét itt lehet megtalálni, nyugodtan kikereshetik, sehol egy szóval nem említik benne a magyar kerítést.

Szijjártó lépése nem volt előzmény nélküli: