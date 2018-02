Otthonunk, a munkatábor

“Ebben a filmben nem lesznek rendezői, forgatókönyvírói truvájok, itt a színészek ki tudnak teljesedni. Azért én is kimegyek a forgatásra”

– így beszélt egy évvel ezelőtt Szász Attila rendező az Örök télről. A filmet látva ez némileg érthető is, az Örök tél hatalmas lehetőség a színészeknek, különösen a főszerepet alakító Gera Marinának. Ami mégiscsak rendezői truváj, az éppen az önmérséklet. Az, hogy az Örök tél (szinte) végig mértéktartó, a témájához méltó, a sok-sok csapdát ügyesen kikerülő film tud maradni. Ez pedig mégiscsak Szász Attila rendező és Köbli Norbert forgatókönyvíró érdeme.

Nem meglepő, hiszen ők készítették A berni követet és a Félvilágot, mindkettő feszült, okos, szórakoztató korrajz volt, olyan tévéfilmek, amelyek simán elmehettek volna moziban is. De az Örök tél a témájánál fogva mégis nagyobb falatnak tűnt. Bár a film szlogenje szerint 250 ezer igaz történet alapján íródott, azért egy igaz történt mégis erősebben hatott rá. A forgatókönyv ugyanis Havasi János Lánykák, az idő eljárt című, megtörtént eseményeket feldolgozó novelláján alapul. Olyan nőkről szól, akiket a szovjetek kényszermunkatáborokba hurcoltak az Ukrajna területén lévő Gupvi lágerekbe. Míg a Gulágra, Szibériába politikai okokból vagy származásuk miatt hurcoltak el embereket, addig a Gupvi lágerekbe kollektív büntetésként, főleg svábokat vittek. Körülbelül 250 ezren szenvedtek itt, rájuk utal a 250 ezer igaz történet.

Az Örök tél története 1944 decemberében kezdődik, amikor szovjet katonák egy dél-dunántúli sváb faluból elviszik a munkaképes nőket. Köztük Irént (Gera Marina), aki a szüleivel (Für Anikó és Gáspár Tibor) és a kislányával él, a férjét már régen elvitték a frontra. Azt mondják nekik, hogy három hét kukoricatörésre mennek. A nőket végül marhavagonokban egy szovjet munkatáborba szállítják, hogy úgymond a háborúban a szovjetek ellen elkövetett bűneikért vezekeljenek. Irénéknek a helyi szénbányában kell kényszermunkát végezniük.

A hideg elviselhetetlen, enni alig kapnak, a foglyok között tífusz tombol.

Irén egyre kevésbé érzi úgy, hogy érdemes küzdenie a túlélésért. Ekkor ismerkedik meg egy fogolytársával, Rajmunddal (Csányi Sándor), aki megtanítja neki, hogy lehet kibírni a munkatáborban. A film második fele a köztük lévő kapcsolatról szól, amiről eleinte nehéz eldönteni, hogy a szerelem, a szeretet vagy az érdek tartja össze.

Az Örök telet nem a filmalap vagy a médiatanács támogatta, hanem a politikusokból és történészekből álló Gulág Emlékbizottság. Hozzájuk lehetett pályázni, ők választották ki a beküldött forgatókönyvek közül Köbli Norbert munkáját. A film több mint 400 milliós költségvetését is ők állják. Ez volt az első csapda, hogy ez a film létező hiányt pótolva ugyan, de mégiscsak politikai megrendelésére készült, és már a forgatás előtt rásütötték a (csak részben igaz) “első magyar Gulágfilm” címkét.

Szász Attiláék mégsem valami ellenében készítették el ezt a filmet. Nem mentek bele semmiféle szenvedéslicitbe,

nem azt akarták megmutatni, hogy lám, lám, nemcsak ők, hanem ugye mi is szenvedtünk ezerrel. Sőt, az Örök tél szépen árnyalja a képet azzal, hogy Rajmund, a régi, tapasztalt fogoly ráébreszti Irént, hogy valamilyen szinten a fogvatartóik is foglyok, hogy a Gupvira kerülni az őröknek is büntetés. Nincs gonosz, a foglyokat élvezettel kínzó, szadista táborparancsnok, van elég kín enélkül is.

Részben sikerült elkerülni a másik csapdát is, a borzalmak, a megmutathatatlan szenvedés elgiccsesítését. Azt, ami miatt például a Sorstalanság nem lett jó film. Szászék úgy döntöttek, hogy nem (csak) az elhurcoltak életének legborzalmasabb pillanatait mutatják be, inkább a hétköznapjaikra fókuszálnak. Vagyis nincs direktben megmutatva például a nemi erőszak, de azért a háttérben ott van, ahogy az is, hogy a látszólag kölcsönös kapcsolatok milyen kényszerek hatására születtek meg. Másfelől viszont a lágerfilmek kliséit nem sikerült teljesen kivédeni, és akadnak pár kizökkentő momentum is. Amit például a történet egy pontján Irén elkövet, azért egészen biztosan kivégzés járt volna. Persze simán belefér az alkotói szabadságba más is, csak miközben a néző ezen agyal, a fimmel kéne haladnia.

Az Örök tél nagy erénye, hogy sok színésznőnek ad lehetőséget. Ebben a filmben Csányi Sándort leszámítva végig a nőkön van a hangsúly. A főszereplő, Gera Marina telitalálat, egyrészt, mert még nem volt filmfőszerepe, friss az arca, másrészt, mert remekül hozza Irén ellentmondásos személyiségét, érzéseit. A nőt, aki eleinte mindent megtesz nála gyengébb, elesettebb társáért, míg rá nem jön, hogy ezzel a saját túlélését teszi kockára. Aki folyamatosan őrlődik, időről időre megadja magát a sorsnak, hogy aztán újra megpróbálja a saját kezébe venni az életét. Már amennyire ezt egy munkatáborban lehet.

Mellette még az Aranyéletből ismert Döbrösi Laura és Farkas Franciska, Kiss Diána Magdolna, továbbá a Terápiából is ismert Kurta Niké játssza a foglyokat. Közülük Kiss Diána Magdolna kapta a leghálásabb szerepet, a szovjetekkel összejátszó, a túlélésért megalkuvó, de magát keménynek mutató nőt. Rajmund karaktere viszont némileg kilógott a filmből. Világos, hogy ő, éppen a kegyetlen szabályai miatt, amiket Irénnek is megtanít, megtanult boldogulni a táborban. De mégis furcsán hat valaki, aki, miközben Irénnek kihullik a haja a betegségek, az éhezés és a kimerültség miatt, mindig tökéletes frizurával mászkál. Csányi minden igyekezete ellenére Rajmund marad a film leginkább életidegen karaktere.

„Szeretnék kicsit még élni ebben a szép koncentrációs táborban”

– Csányi Sándor Kertész Imrét idézte a film tavalyi sajtótájékoztatóján. Találóan, mert ez az örök tél egyik legnagyobb erénye, annak bemutatása, hogy az ember még legiszonyúbb körülmények között is képes élni, sőt, szeretni is. Hogy hosszú évek alatt egy munkatábor is válhat valakinek az otthonává. De hogy ez felérhet-e a valódi otthonnal, azt a film különösen hatásosra sikerült vége szépen megmutatja.

(Az Örök telet február 25-én, 21:15-kor lehet megnézni a Duna TV-n.)