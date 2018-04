Országosan tarol a Fidesz, Budapesten hasít a baloldal

Nem közölhet hivatalosan semmilyen választókerületi részeredményt a Nemzeti Választási Iroda addig, ameddig az utolsó szavazó le nem adta a voksát. Márpedig az adminisztrációs fennforgások miatt a Bocskai úton és az Eötvös utcában még áll a sor, és még kell várnunk egy picit, hogy mindenki leszavazzon.

A szavazókörökben – amelyek máshol már bezártak – persze addig is zajlik nagyban a számolás, és a pártdelegáltak a jelöltjeiknek, a jelöltek pedig a pártvezetőknek megsúgják az eredményeket.

Hozzánk is szivárognak adatok, pontos számokat nem tudunk, de nagyjából ebből kirajzolódik egy olyan kép, hogy

országosan nagyon tarolni fog a Fidesz, a falvakban lévő szavazóköröket ugyanis több esetben jobban nyerik a fideszesek, mint négy éve;

más viszont a helyzet a városi szavazókörökben, főleg a fővárosban, ahol még a korábban Fidesz felé húzó szavazóköröket is meg tudtak nyerni a balos jelöltek.

Budapestről olyan hírek érkeznek, hogy szinte biztosan 50 százalék fölött nyeri a választókerületét az MSZP-s Hiszékeny Dezső, de az angyalföldi győzelem azért nem nagy fegyvertény, az aránya lehet fontos. Szintén azt halljuk, hogy jól áll a XV. kerületben a DK-s Hajdu László, a VI-VII. kerületben Oláh Lajos, a XVIII. kerületben az MSZP-s Kunhalmi Ágnes és a budapesti 1. választókerületben az LMP-s Csárdi Antal.

Vidéken viszont a Fidesz szerepel még az eddigieknél is jobban, ami nem sok jóval kecsegteti az ellenzéket. Legutóbb, 2014-ben csak Szegeden és Miskolcon sikerült nyernie a baloldalnak, majd az időköziken még két egyéni mandátumot nyert az ellenzék: Veszprémben a független Kész Zoltán, Tapolcán a jobbikos Rig Lajos.

Bár még csak kevés részeredmény futott be, azok is főleg kisebb településekről, falvakból, az ellenzéki beszélgetőtársaink nem zárják ki, hogy még ennyi sem lesz meg. A veszprémi körzetben ugyanis a falvak nagyon a Fidesz felé szavaztak, és a jobbikos jelölt is sok szavazatot kapott, ami igencsak lerontotta Kész Zoltán győzelmi esélyeit.

Arról még nincs információnk, hogy elképzelhető-e jobbikos egyéni győzelem. 2014-ben egy sem volt, a tapolcai időközit egy hajszállal nyerte a párt. Elvileg Észak-Magyarországon, főleg Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében lehet esélye Vona Gáboréknak.