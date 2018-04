A TASZ választási forródrótján ma többen jelentkeztek olyan esettel, miszerint csak közvetlenül a szavazás előtt, már a szavazóhelyiségben értesültek arról, hogy a nevük a nemzetiségi névjegyzékben szerepel, így csak egy adott nemzetiségi pártra szavazhatnak, országos listára nem, - egyéni listára nemzetiségi szavazóként is lehet szavazni.

Néhányan közülük nekünk is nyilatkoztak, egy szegedi olvasó arról számolt be, hogy ő a mai szavazás során értesült arról, miszerint saját maga kérte a felvételét az ukrán választási névjegyzékbe. Így ma csak és kizárólag az ukrán listára szavazhatott, azaz egy egykarikás szavazólapot kapott, hiába reklamált, hogy soha nem kérte, hogy ukrán nemzetiségűként szavazhasson. Az Indexnek azt nyilatkozta, még pár éve, egy önkormányzati választás kapcsán írt alá egy ismerősének egy ajánlást, amiről nem olvasta el pontosan micsoda, mert bízott az illetőben, és azt gyanítja, ezeket az adatokat használhatták most fel a nemzetiségi regisztrációhoz. Azt állítja, a pár órával utána szavazó felesége ugyanígy járt.

Egy másik budapesti, olvasónk arról számolt be, hogy ő is csak helyben értesült arról, hogy lengyel nemzetiségűként kell szavaznia, amin nagyon meglepődött. Mint mondja, az ő szavazási értesítőjén, alul, két sorban szerepelt ugyan, hogy kérte a felvételét a lengyel névjegyzékbe, de mivel már harmadszorra szavazott, nem olvasta végig az értesítőt, csak azt nézte meg, pontosan hova kell mennie szavazni. Elmondása szerint, vele nagyon segítőkészek voltak a bizottság tagjai amikor közölte, hogy nem lengyel, és soha nem is volt az, és szülei sem szerepelnek a lengyel névjegyzékben.

"Több helyre telefonáltak az érdekemben, és azt az információt kaptam, hogy

állítólag e-mailen magam kértem, hogy vegyenek fel a lengyel nemzetiségi névjegyzékbe.

Csak egyetlen e-mail címem van, abban visszakerestem a leveleket, és soha nem küldtem ilyen levelet senkinek." Olvasónk arra gyanakszik, hogy amikor egyszer lakcímet váltott, nem lett megsemmisítve lakcímkártyája, és onnan szedhették le adatait, mert ő magától nem adta meg senkinek. Azt mondja, magát hibáztatja, hogy nem nézte meg előre az értesítőt, de álmában sem gondolta, hogy ez történhet. Ő is hiába ment el ma szavazni, nem szavazhatott az országos pártlistára, csak a lengyelre.

Egy másik olvasónk is jelezte, hogy helyben tudta meg, hogy az ő neve mellé a lengyel nemzetiség van beírva, így ő sem szavazhatott országos listára. Neki a választási értesítőjén sem szerepelt semmi ilyesmi. Vele is segítőkészek voltak, telefonáltak a választási bizottsághoz, ahonnan azt az információt kapta, hogy 2014-ben maga kérte, hogy vegyék fel a lengyel nemzetiségi jegyzékbe. Olvasónk szerint ő soha nem kért ilyet, nincs is lengyel a családban, nem tudja, hogyan történhetett ilyen.

Volt olyan olvasónk, aki a görög kisebbséghez lett regisztrálva, ami csak úgy derült ki, hogy nem kapott a helyiségben országos szavazólistát. Próbáltak reklamálni, de nekik sem sikerült. Mint elmondta, az önkormányzati választáson egyszer szavazott nemzetiségi jelöltre és szerinte akkor szerezhették meg az adatait. Az értesítőjén neki is a lap alján szerepelt egyetlen mondatban, hogy kérte a felvételét a görög jegyzékbe, amit felháborítónak tart, hiszen nehéz volt észre venni. Mindenképpen rendőrségi bejelentést tesz majd az ügyben, már csak azért is, mert más ismerősükkel is ugyanez történ.

Mint a TASZ is felhívta rá a figyelmet, néhány személyes adat megadásával, online felületen bárkit tudta és beleegyezése nélkül el lehet intézni az nemzetiségi névjegyzékbe való felvételt, amin helyben már nem lehet módosítani, ez tehát lehetőséget biztosat a választási csalásra. Idén több mint 57 ezren jelezték, hogy nem párt-, hanem nemzetiségi listára kívánnak szavazni a parlamenti választáson.