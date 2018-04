Hat képviselőt adott az ellenzék a Fidesznek Budapesten

A Választás.hu-n elérhető, melyek a szoros egyéni választókerületek. Ahol fideszes vezetést és nem jobbikos második helyet mutat, az nagyjából – de nem biztosan – egyenértékű azzal, hogy a Jobbik nélküli ellenzéki koordinációval nyerhető lett volna a kerület. Persze nem ennyire egyszerű a helyzet, nyilván minden pártnak kell a szavazat, és az egyéni taktikájuk miatt el akartak indulni egyes körzetekben, de a lényeg akkor is az, hogy vannak körzetek, ahol okos koordinációval a Jobbik nélküli ellenzék nagy valószínűséggel nyerhetett volna. És akkor nincs kétharmad. Ezeket szedtük össze. Mind budapesti, jobbára az LMP-n múlt, de a Momentum is vitt szavazatokat. A feldolgozottságok 90-98 százalék körüliek, a számok még változhatnak, szélső esetben meg is fordulhat egy-egy eredmény, úgyhogy cikkünket frissítjük majd.

1. Budapest 13. számú egyéni választókerület (Budapest XVI. kerület)

Itt Vajda Zoltánnak (Együtt) jelenleg 19 302 szavazata van, Szatmáry Kristófnak (Fidesz) 20 602. Az LMP 3 600 szavazatnál jár. Ha nincs LMP, Vajda minden bizonnyal simán nyer.

2. Budapest 2. számú egyéni választókerület (Budapest XI. kerület)

Itt a fideszes Simicskó és a DK-s Gy. Németh küzd, 21 700 kontra 20 900 a két szavazat. Itt az LMP jelöltje 3100, a Momentumé 1400 szavazatot kapott. A Kétfarkú Kutya Párt 915-öt. Ha ők nincsenek, itt is valószínű Gy. Németh győzelme.

3. Budapest 3. számú egyéni választókerület (Budapest XII. kerület)

Itt 19 500 szavazaton áll a DK-s Bauer Tamás, 21 400-a van Gulyás Gergelynek. Ez nincs kétezer szavazat, miközben az LMP-nek és a Momentumnak összesen 4700 szavazata van, és bár nem mondható ki, hogy a Kétfarkú Kutya Párt szavazói Bauerre voksoltak volna, ha nincs a kedvenc pártjuk, azért tegyük hozzá, hogy ők is 1300-an voltak.

4. Budapest 14. számú egyéni választókerület (Budapest XVII. kerület)

A fideszes Dunai Mónika 23 000 szavazata és az MSZP-s Lukoczki Károly 20 700 szavazata között 2300 a különbség. Ehhez képest a körzetben az LMP 2700, a Momentum 1500 szavazatot kapott.

5. Budapest 4. számú egyéni választókerület (Budapest II. kerület)

Varga Mihály 22 400 szavazatnál tart, ellenfele, Niedermüller Péter 19 900-nál. A lemaradása 2500 szavazat. A körzetben az LMP jelöltje, Ungár Péter 5 200 szavazatot kapott, a Momentum 1300-at.

6. Budapest 6. számú egyéni választókerület (Budapest VIII. kerület)

Itt Kocsis Máté vezet a DK-s Ara-Kovács Attila előtt nagyjából 3800 szavazattal (17 600-13 800). Ez is megcsíphető lett volna, hiszen az LMP-nek, az Együttnek és a Momentumnak sorrendben 2300, 1370 és 1000 szavazata lett a nem végleges eredmények szerint.

+1 Furcsa dolgok Szél körzetében

Fehér folt, hogy a Kétfarkú Kutya Párt szavazói hogy viselkednek, ha nem szavazhatnak pártjukra, mindenesetre jegyezzük meg: Szél Bernadett körzetében, Pest megye 2.-ben Szél 300 szavazattal van lemaradva Csenger-Zalán Zsolt mögött, miközben a MKKP jelöltje 1255 voksnál tart. Ráadásul 557 voksot kapott eddig Kósa Sándor egy tök ismeretlen, magát eddig egy népszavazási kezdeményezéssel észrevetető Demokrata Párt nevű formáció nevében.