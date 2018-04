Zala=Csak a Fidesz

Zala megyében is sima fideszes győzelmek voltak várhatóak, az egyes egerszegi körzetben Vigh László, a kettes keszthelyiben Manninger Jenő győzelmét nem is nagyon fenyegette semmi. Mindketten 50 százalék feletti eredménnyel taroltak is, nincs olyan ellenzéki összefogás, ami megállíthatta volna a megyében a Fideszt.

A hármas, kanizsai körzetben Cseresnyés Péter helye tűnt még kérdésesebbnek előzetesen. Cseresnyés egyébként azért is érdekes szereplő, mert történelem-könyvtár szakos tanár, egykori MLM-ügynök szabályozza már jó ideje a munkaerőpiacot nálunk államtitkári szinten.

2014-ben Cseresnyés lazán nyert a 27, illetve 26 százalékon álló jobbikos és baloldali jelölt előtt. Ha az ellenzékiek egyfelé szavaznak, akkor viszont aggódhatott volna. De nem is tették, illetve hiába is tették volna, Cseresnyésre érdemben sokkal több ember szavazott idén.

Kanizsán egyébként érdekes volt még egy családi dráma miatt is, Hollender Szabolcs ugyanis a saját felesége ellen indult. Mindketten egy-egy kamupártnak tűnő formáció jelöltjei voltak, Hollender Szablocs végül a Medete jelöltjeként nagyjából harmadannyi szavazatot szerzett, mint a felesége, pedig Hollender-Lukács Anett se érte el a 200 szavazatot a CSP jelöltjeként. százalékot.