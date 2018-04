Tudatos félrefordítással teremtett 2000 Soros-zsoldost a kormánymédia

Nagyjából rekonstruálható, mi állhat a Migration Aid furcsa botrányának hátterében. Szürkezónában mozgó, Moszad-kötődésű figurák, összehangolt akciók. A magyar kémelhárítás is képben volt.

Nemcsak a Figyelő „Soros-zsoldosait” listázó cikke van tele hajmeresztő hülyeségekkel (kezdve magával a listázás alapkoncepciójával), hanem maga a lista előfeltevése is hamis – mutatja be a 444.hu. A Schmitt Mária kormánybiztos tulajdonában lévő hetilap – akárcsak korábban Orbán Viktor – ugyanis

egy nyilatkozat tudatos és tendenciózus félrefordítása alapján vizionál egy 2000 főre rúgó Soros-hadsereget.

Maga a leleplező erejűnek kikiáltott felvétel is eleve gázos, mivel a Soros Fund Management volt pénzügyi vezetőjével, Tracie Ahernnel folytatott beszélgetést titokban vette fel egy olyan privát hírszerző cég, mely több magyar civil szervezetről is igyekezett terhelő információkhoz jutni a „Sorosleak” nevű akciósorozatban – egyébként ahogy arról írtunk, az Alkotmányvédelmi Hivatal tudtával. A Sorosleak információi azután Bayer Zsoltnál, a kormánypárti Magyar Idők újságírójánál landoltak, aki ezekből próbált a választások előtt leleplező cikkeket faragni. A „2000 fős Soros-hadsereg” toposzát azután Orbán Viktor is többször megismételte a kampányban, nem kissé fenyegetően hozzátéve, hogy

Mi pontosan is tudjuk, névre szólóan is tudjuk, hogy nagyjából kicsodák, hogyan és miképpen dolgoznak Magyarország bevándorlóországgá alakítása érdekében.”

Azt azonban eddig senki nem vette észre, hogy Ahren egyáltalán nem mondta, hogy 2000 ember dolgozna Sorosnak Magyarországon, hanem azt mondja, hogy „nagyjából kétezer ember dolgozik az alapítványaiban világszerte”.