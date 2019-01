Új kormányzati kampány indul a régi jelszóval: Magyarország jobban teljesít

Újabb kormányzati tájékoztató kampány indul a tévékben, a rádiókban és óriásplakátokon, de a szlogen a régi lesz: Magyarország jobban teljesít.

Mint megírtuk: ezúttal 1 milliárd 732 millió forintos keretértékben bízta meg egy újabb kampány lebonyolításával a New Land Media Kft.-t és a Lounge Design Kft.-t a Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKH).

A Magyar Idők most az írja: ezúttal is az ország által eddig elért eredményeket mutatják be. A kormány azt kommunikálja, hogy

bár az ország jobban teljesít, de még nem értünk a munka végére.

Magyarország jobban teljesít címmel először 2013 tavaszán indított tájékoztató kampányt a második Orbán-kormány. Az akkori akcióval a kabinet két és fél éves munkáját, az addig elért eredményeket ismertették meg a közvéleménnyel.

A mostani kampányban a minimálbér és a garantált bérminimum újabb 8 százalékos emeléséről lesz szó, tájékoztatnak a családtámogatások bővítéséről (gyed, diplomás gyed, a gyermekek bruttó 100 ezer forintos otthongondozási díjáról, a gyod-ról). Szó lesz a kétgyerekesek januártól havi 40 ezer forintra emelkedő családi adókedvezményéről, a kisvállalkozások csökkenő adójáról, a gyerekek ingyenes iskolai étkeztetéséről és az ingyenes tankönyvekről.

Mint beszámoltunk róla, a Nemzeti Kommunikációs Hivatal júniusban váratlanul felbontotta a szerződéseit az állami kommunikációs tendereken addig nagyon sikeres Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégeivel. A mostani kampányt a Balásy Gyulához tartozó New Land Media és a Lounge Design végzi.

Balásy cégei 2018. harmadik negyedévében összesen 16,8 millárd forintos megbízást kaptak az államtól. A most 40 éves, multis környezetben nevelkedő art director Balásy Gyuláról ebben a portréban olvashat.