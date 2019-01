Gázpalack robbanása ölhette meg az öt tinédzserlányt a lengyel szabadulószobában

Egész Lengyelországot megrendítette a hír, hogy egy koszalini szabadulószobában tinédzser lányok égtek halálra. A 15 éves tinik egyikének a születésnapját ünnepelték. Szombat reggel még vizsgálódtak a tűzesettel kapcsolatban, de vélhetően a fűtést biztosító gázpalack robbant fel a garázsban működtetett szabadulószobában.

A 15 éves lányokon kívül még egy 25 éves férfi is súlyos égési sérüléseket szenvedett, ő a vállalkozás alkalmazottja lehetett, őt kórházban kezelik.

Megkérdeztünk egy magyar vállalkozót, aki korábban három kontinensen 20 szobát működtetett, hogy milyen problémák merülhetnek fel egy szabadulószobában. K., aki nem szerette volna, ha a nevét is leírjuk, azt mondta, életében nem hallott még ilyen súlyos balesetről, ami szabadulószobához köthető, szerinte valamilyen fatális hiba vezethetett a tragédiához.

Az általuk működtetett szabadulószobák normális működéséhez hozzátartozott, hogy a vendégek ténylegesen nincsenek bezárva, a lockolás csak „virtuális bezárást” jelent, minden ajtó mellett ott van a pánikgomb, amely azonnal kinyitja az ajtókat.

Nem lehet senkit se bezárni, hogy ha például rosszul van, azonnal ki tudjon jönni.

A normálisan működő szabadulószobákban az ajtó magától kinyílik, ha például áramszünet van, és arra is figyelni kell, hogy az ajtók ne befelé, hanem kifelé nyíljanak, mondta. A szobáikban világító exit tábla is volt, és a vonatkozó szabályok szerint még poroltót is kell kitenni.

A tűzzel kapcsolatosan azt mondta, náluk soha nem használtak nyílt lángot a játékban, de ha tényleg a fűtésrendszer okozta a lengyelországi tüzet, az bármilyen lakásban előfordulhat, nem "szabadulószoba specifikus".

A biztonsághoz és a játékhoz az is hozzátartozik, hogy a szobában történteket kamerán keresztül folyamatosan szemmel tartja a szabadulószoba munkatársa, hogy ha például a játékosok elakadnak, segíteni tudjon, és különféle hangeszközökön keresztül kommunikálni is tud velük.

Arra is figyeltek, hogy a játék során használt eszközök törpefeszültség alatt legyenek, nincs olyan eszköz, ami 220 volttal működne, nehogy bárkit áramütés érjen, kivéve persze a lámpákat, de ez minden lakásban így van. Emiatt szerinte nem szabadna lehúzni egy egész iparágat.

Csak Lengyelországban több mint ezer szabadulószoba működik.

(Borítókép: Agencja Gazeta/Cezary Aszkielowicz/via Reuters)