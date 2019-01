40 forintért is erőszakoskodtak a barcikai útonállók

Rablással gyanúsít a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság egy 49 éves és egy 45 éves helyi férfit, akik 2018. október 27-én 10 óra körül Kazincbarcikán, a Mátyás király úton rátámadtak egy férfira, és a pénzét követelték.

A sértett nem akarta átadni 40 forintját, ezért támadói bántalmazták, majd elvették tőle a pénzt, írja a rendőrség.

A támadók 2018. október 10-én, Kazincbarcikán, a Jószerencsét úton erőszakkal próbálták leráncigálni egy másik sértett pulóverét, de nem sikerült, és elmenekültek.

Előfordult olyan alkalom is, amikor egy nőtől egyikük elkérte a mobiltelefonját, de azt már nem adták vissza neki, sőt bántalmazták is. A két férfi közül a 45 évest már november 3-án elfogták, a szökésben lévő 49 éves elkövetővel szemben elfogatóparancsot adtak ki, majd a napokban Dunakeszin el is fogták.