Magyar Idők: Demszky árulja az isztriai nyaralóját

15 évvel ezelőtt abból lett aktuális politikai botrány, hogy kiderült Demszky Gábor Budapest főpolgármestere az FKF Zrt. autójával, sofőrrel jár a 2002-ben, az Adrián vásárolt nyaralójába. Most azt írja a Magyar Idők, hogy az ominózus házat a volt főpolgármester 100 millió forintért árulja.

Idézik egy helyi ingatlaniroda leírását az ingatlanról, aszerint a teljesen felújított, kőből épült ház ötszáz méterre található a tengerparttól, közvetlen rálátással a Kvarner öbölre. Az ingatlan három részből áll, földszint, 150 négyzetméteres lakrész, emelettel, ahol két hálószoba, nappali, fürdőszoba és vécé található. Van egy stúdióapartman is, központi fűtés, de a víz nincs bevezetve.

Innentől muszáj idézni a Magyar Idők csodálatos leírását a lakról:

A kopár, sziklás tájban üdítő színfoltot jelentett a villa belső udvara, ahol a térségre jellemző krónikus vízhiány ellenére méregzöld gyep volt, este pedig lámpák világították meg a rusztikus kőfalakat. A házhoz gondnok is dukált, aki az apróbb kőművesmunkákat is elvégezte, de itt tartotta a főpolgármester a tulajdonában lévő arab telivér kancáját és annak csikaját is.