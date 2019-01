Megállt az Árpád hídon, kiszállt az autójából, majd a Dunába ugrott egy férfi

„Valami történhetett a Margitsziget pesti oldalán, az Árpád hídhoz közel. Mentők, rendőrök és a búvárszolgálat is kint van” – írta egy olvasónk, és mellékelt néhány fotót is. Az egyiken az látszik, hogy az Árpád hídon áll néhány kocsi üresen, plusz egy rendőrautó. A másikon, hogy több rendőr és egy mentőautó is a szigeten van, a vízben pedig a rendőrség motorcsónakja.

Fotó: Olvasónk, Ferenc / Index

Később az olvasó még annyit írt, hogy valakit a mentőautóba tettek, és elhajtottak. Az Index információi szerint az történt, hogy valaki autóval hajtott az Árpád hídon, majd a híd közepén megállt, kiszállt az autójából, és a Dunába ugrott. Egy szemtanú bejelentette az esetet, a helyszínre kiérkezett a mentő és a rendőrség is, a férfit azonban nem kellett a vízből kimenteni,

mivel ő maga úszott ki a partra.

A mentők végül kórházba szállították a férfit. Az üggyel kapcsolatban elküldtük kérdéseinket, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.

