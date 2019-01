A CEU-t senki nem kereste, pedig az Oktatási Hivatal állítja: ütemterv szerint vizsgálódik

Senki, sem az Oktatási Hivatal (OH), sem pedig más kormányzati szerv vagy hatóság nem kereste a Közép-európai Egyetemet (CEU) – mondta az Indexnek Enyedi Zsolt. A CEU rektorhelyettesét azután kérdeztük meg az OH – elvileg – folyamatban lévő vizsgálatáról, hogy Szél Bernadett független országgyűlési képviselő Facebook-oldalán közzétett egy levelet, melyben Gloviczki Zoltán, az OH elnöke arról tájékoztatja:

„A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CVVIV. törvény hatályos jogszabályi feltételeinek való megfelelés ügyében a felsőoktatási intézmények vizsgálata ütemterv szerint zajlik".

Szél Bernadett január 15-én fordult közérdekű adatigényléssel az OH-hoz, hogy megtudja, a tavaly év végével Bécsbe üldözött CEU ügyében, ahogyan korábban az illetékesek ígérték, elkezdődött-e a vizsgálat 2019 januárjában. A képviselőnek ugyanis októberben még maga a hivatal adta azt a tájékoztatást, hogy a hatályos törvények értelmében csak januártól kezdhetik meg a CEU vizsgálatát, azaz csak ekkor vehetik górcső alá azt, hogy a magyar-amerikai egyetem megfelel-e azoknak a törvényi feltételeknek, amelyek alapján Magyarországon 2019-től (is) oktatási tevékenységet végezhet. Szél a 15 nap után kapott, valóban nem túl érdemi választ úgy kommentálta: „a magyar kormány – szőröstül-bőröstül – egy NAGY bullshitgenerátor".

Idő közben ugyanakkor a CEU arra kényszerült, hogy képzései nagy részét Bécsbe költöztesse, hiszen nem tudtak úgy magyarországi szemesztert meghirdetni, hogy arra, illetve működésükre nem kaptak engedélyt előzetesen.

Az amerikai bejegyzésű CEU-nak azért kellett Bécsbe áttelepíteni amerikai akkreditációval rendelkező programjait, mert a magyar kormány nem írta alá azt az államközi megállapodást New York állammal, amely a Magyarországon 2017-ben megváltoztatott felsőoktatási törvény (lex CEU) szerint feltétele lenne a képzések indításának. A lex CEU ügyében az Európai Bíróság és a magyar Alkotmánybíróság (Ab) is vizsgálódik, hiszen a törvény számos jogi szakértő, köztük Sólyom László ex-államfő, az Ab korábbi elnöke szerint is alkotmánysértő, ám a testület elhalasztotta a döntéshozatalt a lex CEU-t érintő vizsgálatában arra hivatkozva, hogy határozatukkal meg kell várniuk az uniós bírósági döntést.

Így a CEU tavaly decemberben döntött a költözés mellett, ezzel egy időben pedig – ahogyan korábban számos alkalommal – megkeresték az Oktatási Hivatalt és sokadszor is udvarias tájékoztatást kértek arról, hogy megfelelnek-e a törvényeknek, valamint milyen szakaszban van az idevágó hatósági vizsgálat.

„Nem a 2017-es lex CEU-t követő, hanem még egy 2016-os hatósági vizsgálatról van szó, ugyanis még az sem zárult le” – mondta lapunknak Enyedi Zsolt. A rektorhelyettes szerint sem ütemterv, sem más szempontok alapján nem is kezdhetett vizsgálódni az OH, hiszen az előző, törvény szerint 90 napos eljárást két éve és három hónapja nem zártak le semmiféle határozattal. "Persze ez akár már ma is megtörténhet, pont annyira, mint száz év múlva" – noha decemberi levelükre ők még egy Szél Bernadettéhez hasonló választ sem kaptak.

„Az ütemtervet persze nem ismerjük” – tette hozzá Enyedi, kiemelve, a jelenlegi nonszensz helyzet azt mutatja meg, mi a kormány célja: „bármely intézményt, így egy több ezer főt foglalkoztató és oktató egyetemet lehetetlen helyzetbe hoz, ha nem tisztázott a jogi státusza, s bármelyik napon sor kerülhet arra, hogy egyetlen tollvonással zárják be, vagy éppen közöljék, éppen miben nem felelnek meg a hatályos jogszabályoknak".