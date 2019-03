Megint repült a NER magángépe, Mészáros Lőrinc utazott Moszkvába egy fiatal NER-lovaggal

Hétfőn délután szállt fel a ferihegyi repülőtérről az a 17 milliárdos Bombardier repülőgép, amivel korábban Orbán Viktor utazott a Mol Vidi FC meccseire. Kedden jött vissza a magángép, és a 24.hu-nak sikerült lefotóznia az utasokat is: Mészáros Lőrinc, a leggazdagabb magyar utazott rajta, és három másik utas, köztük egy fiatal NER-lovag, Hamar Gábor.

Hamar a sajtóhírek szerint a miniszterelnök vejével, Tiborcz Istvánnal is jó kapcsolatot ápol, édesanyja pedig Mészáros sportügyleteinek egyik fontos embere, a Pro-kvóta Kft. vezetője és a Puskás Akadémiát működtető Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány gazdasági igazgatója. Ő volt az, aki két éve tájékoztatta az Európai Parlament delegációját a felcsúti kisvasúttal kapcsolatban.

Hamar Gábor magántámogatóként kapcsolódik Felcsúthoz, a nagy cégek mellett az ő neve is felkerülhetett a felcsúti focicsapat szponzorai közé.

A férfi emellett a magyar teniszben próbálja megvetni a lábát újabban, ő az egyik befektetője a XII. kerületben tavaly megnyílt Budai Teniszcentrumnak, márciusban pedig bejelentkezett a Magyar Tenisz Szövetség vezetésére egy 20 pontos programmal.

Szeszes ital, ingatlanok

A 24.hu összeszedte Hamar üzleti érdekeltségeit: a kétezres évek közepén alkoholos italokkal foglalkozott a Likőr Hungária Kft.-ben, amely később végelszámolás alá került. Emellett néhány ingatlanos cégben is felbukkant, de a távozása után ezeket is felszámolták, épp úgy, ahogy a családja kereskedőcégét, a Crimex Fill Kft.-t. Most is működik viszont a Hrone Szolgáltató és Tanácsadó Kft., amelyben 2014-ig volt érdekelt. Ezt jelenleg Hamar Gábor édesanyja mellett testvére Ildikó, és a Spar Magyarország korábbi ügyvezetője, Kiss Judit gondozza.

Hamar jelenleg három cégben tulajdonos, az egyik az egykori kalapácsvetővel, Gécsek Tiborral közös vállalkozása, a G-SIS Integration Informatikai Zrt. nevű tanácsadócég, ami 171 millió forintos árbevétel mellett, 26 milliós nyereséget könyvelt 2017-ben. Egy székesfehérvári ingatlanos cégben, a Moloney Hungary Kft.-ben Gécsekné Osztovits Borbálával osztozik. Egyébként Gécsekkel közösen alapította meg a Budai Tenisz Centrumot is. Hamar Gábor ezeken kívül még egy fehérvári ingatlanos cég, a tavaly alapított For-Log Project Kft. tulajdonosa.

Hogy Moszkvában mi dolga volt Mészáros Lőrinccel, nem tudni.