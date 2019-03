reggel betolták műtétre az első beteget, majd műtét nélkül kitolták.

Kedden a 168 Óra értesülései szerint elmaradtak az érsebészeti műtétetek a Péterfy Kórház-Rendelőintézet és Manninger Jenő Országos Traumatológiai Intézet Fiumei úti baleseti sebészetén, méghozzá azért, mivel nincs elég műtőssegéd a beavatkozásokhoz. A lap úgy tudja,

A második beteget már nem is vitték be.

Februárban derült ki, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata alapján az intézetben március 1-től május 31-ig szünetel az akut érsebészeti ügyelet, mert nincs elég érsebész szakorvos az ügyelet ellátására.

Kunetz Zsombor a 168 Órának is nyilatkozott, szerinte a Fiumei úton van – vagy legalábbis márciusig volt – akut érsebészeti ügyelet, ahol olyan eseteket látnak el, amelyek nem várhatnak, azonnal operálni kell, mint például egy artériás elzáródást. Az intézetben azonban van baleseti sebészeti ellátás is, ahol biztosítani kell a balesetben megsérült ér ellátását.

Februárra azonban már csak néhány érsebész maradt, így a baleseti érsebészeti ellátást behívásos alapon még tudták biztosítani. Ez azt jelenti, hogy nem volt bent állandóan érsebész, de amikor szükség volt rá, műtétre be tudták rendelni az orvost a tervezett, nem azonnali műtétre – például egy beszűkült nyaki verőér esetén, amit protézissel kell kiváltani – tudták biztosítani.

Most valószínűleg odáig jutottak, hogy a tervezett műtéteket sem tudják ellátni.

Ráadásul ha nincsen műtőssegéd, akkor Kunetz szerint nem csak az érsebészetet nem tudják ellátni, mivel a műtőssegédek többnyire nem területek szerint dolgoznak, nekik többféle sebészetet ki kell tudni szolgálniuk.

A Fiumei úti intézményben van például gyermektraumatológia, idegsebészet, általános érsebészet, ezért ha tartósan nincs elég műtőssegéd az intézetben, az akadályozza ezen osztályok működését is. Vagyis más műtéteket is leállíthatnak, nemcsak az érsebészeti beavatkozásokat, hanem akár akut baleseti ellátásokat is.