Gyüre Csabát jelöli Hegedűs Lorántné parlamenti helyére a Jobbik elnöksége, írja az MTI. A Jobbikból és annak frakciójából február végén kilépett Hegedűs Lorántné csütörtökön jelentette be, hogy országgyűlési képviselői mandátumáról is lemondott. Közlése szerint nem kívánt független képviselőként dolgozni, nehogy "a látszattevékenységet vagy destrukciót folytatókkal" bárki is egy platformba sorolhassa.

A Jobbik szombati közleményében most azt írta, pártjuk országos elnöksége Gyüre Csabát, a Jobbik korábbi országgyűlési képviselőjét és jelenlegi alelnökét választotta Hegedűsné Kovács Enikő megüresedő parlamenti mandátumának betöltésére.

Gyüre Csaba feladata "a kiváló adottságai ellenére a NER mostohagyermekeként kezelt, így hazánk egyik legszegényebb megyéjévé vált Szabolcs-Szatmár-Bereg képviselete" lesz az Országgyűlésben, fogalmazott a Jobbik. Továbbá jogászként a nemzeti ellenállás országgyűlési képviselőcsoportjának törvényalkotási és igazságügyi munkáját fogja segíteni a jövőben.