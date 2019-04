Nagy Blanka decemberben azzal került be a sajtóba, hogy több kormányellenes tüntetésen is felszólalt. Ő volt az, aki Kecskeméten azt mondta a mikrofonba, hogy Áder János (akit ő bajszos fasznak nevezett) "álljon hátrébb eggyel, és bassza arcon magát". Ezután a kormányközeli sajtó azzal próbálta lejáratni a 19 éves lányt, hogy több tárgyból bukásra áll. Nagy Blanka szerint ez hazugság volt, amit végül elismertek a kormánypárti médiumok is, helyreigazítást közölt a Figyelő, az Origo, a Lokál és a Ripost elleni sajtópereket pedig elsőfokon megnyerte Nagy Blanka.

De a propaganda nem adta fel, az Origón újból megjelent egy szerző nélküli cikk, igaz, ez már nem azt állítja, hogy Nagy Blanka nem fog tudni leérettségizni, viszont megjegyzi, hogy a diák ellenőrzőjében több kettes, több egyes is van.

Sőt! a diák állítólag orvosi igazolást adott be olyan napokon, amikor szerepelt a tévében, ahelyett, hogy otthon feküdt volna lázmérővel a szájában.

Az ellenőrzőhöz egyébként épp amiatt a sajtóper miatt jutott hozzá az Origo, amit Nagy Blanka indított a lappal szemben, ugyanis a bíróságon az ellenőrzővel bizonyította Nagy ügyvédje, hogy a lány nem áll bukásra a tárgyaiból. Az ügyvéd, Litresits András, a 444.hu-nak elmondta, ezúttal személyes adattal való visszaélés miatt terveznek feljelentést tenni a lány jegyeit közlő újságok ellen.

Nagy Blanka a Facebookján azt írta, ugyanolyan joga van véleményt mondania egy kitűnő tanulónak, mint egy közepes, vagy rossz tanulónak:

NEM a jegyek ítélik meg az embert. Nem engedhetjük, hogy diákok sokasága szorongjon a jegyek miatt. Semmivel se rosszabb ember az, aki bioszból egyes, mint az, aki bioszból ötös.