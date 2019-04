Gulyás: A fapados terminálról állatokat sem lehetne indítani

Cikkünk folyamatosan frissül.

„Brüsszeli szórakoztatóipari rendezvény miatt nem volt kormányülés egy hónapja” – indította egy EU-s odaszúrással a kormányinfót Gulyás Gergely. A rendezvény nem más volt, mint a Fidesz saját pártcsaládjának rendezvénye, amelyen az Európai Néppárt (EPP) felfüggesztette a Fidesz tagságát.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az aszályhelyzettel kezdte: A termelők 550 aszálykárt jelentettek be, 24 ezer hektárra, szemben a tavalyi egyetlen igénnyel, amely 41 hektárra vonatkozott. A kárigényeket a kormányhivatal vizsgálja meg; ha a termeléskiesés 15 százalékos, onnantól lehet megalapozott a kérés.

Gulyás szerint mielőbb könnyíteni kell az öntőrendszerek fejlesztésén is, ám ehhez az adminisztratív folyamatot is egyszerűsíteni kell.

A falusi csok 2486 települést érint: ezek csaknem kivétel nélkül ötezer fő alattiak, de olyanok is pályázhatnak, akik nagyobb településhez tartozó tanyán élnek.

A támogatási érték egy gyerekre 600 ezer, kettőre 2,6 millió, háromra 10 millió forint. Az összeg használt és új lakás vásárlására vagy felújításra, bővítésre egyaránt használható. Vásárlásra csak az összeg fele, elkerülendő, hogy a program felhajtsa az ingatlanárakat.

Előfeltétel az egy-két éves biztosítási jogviszony, illetve a büntetlen előélet. Ingatlan a program keretén belül közeli hozzátartozótól vagy saját vállalkozástól nem vásárolható.

A csok után a gazdasági kilátásokról beszélt Gulyás, aki szerint az EU-ban és az eurózónában a növekedés lassabb lesz, de Magyarországon tartható a 4 százalékos növekedési cél.

Az inflációs előrejelzés 2,7 százalékos, Gulyás szerint ha ez nem pontos, akkor végül több lesz és nem kevesebb.

Migránskaraván

A nemzetbiztonsági kabinet ülésezett, miután „migránskaraván veszélye is felsejlik” – mondta Gulyás. „Nem tudjuk, hogy valósággá válik-e vagy sem, de a magyar állam kész és képes a külső határok védelmét ellátni."

A Magyarországon őrizetbe vett terroristavezérrel kapcsolatban elmondta: „Aggasztó, hogy ilyen terroristák juthatnak migránskártyához, ENSZ pénzből segítjük a tartózkodásukat, Görögországból továbbutazásukat." Gulyás szerint ez elfogadhatatlan, ezért a kormány nevében kérte, hogy a migránskártyaprogram mielőbb szűnjön meg. (Arról Gulyás nem beszélt, hogy a letartóztatott, az Iszlám Állam oldalán aktívan küzdött férfiról a belga és más európai szolgálatok révén sikerült információt szerezni, a magyar hatóságok ennek ismeretében tudtak lépni.)

Szíria kapcsán hangsúlyozta, hogy a kormány a probléma helyi megoldásában, nem a baj Európába való importálásában gondolkodik: ennek jegyében összesen 1,1 milliárd forintért újít fel szociális intézményeket, lakásokat és kórházat „a háború martalékává lett" területen. (Gulyás következetesen keresztyénekről beszélt, a formula ugyan korábban jelent meg, mint a keresztény, az elmúlt kétszáz évben azonban a keresztyén ma már a református, evangélikus felekezeteket jelöli, a katolikusokra a keresztény a bevett.)

Újságírói kérdésre Gulyás beszélt az Európai Parlament májusi választásának tétjéről is:

Nem akarunk Európai Egyesült Államokat, és ha a magyar választók visszaigazolják ezt, akkor a Fidesznek el kell gondolkodnia, hogy milyen koalícióban gondolkodik tovább.

Gulyás szerint a választók lenézése, hogy az Európai Néppárt (EPP) a választások előtt akarja kitalálni, milyen koalíciót tartana üdvösnek.

„Elsősorban az EPP-ben szeretnénk maradni, de ha nem lehetséges, vagy mert nem vagyunk kívánatosak, vagy ha igen, akkor azért, mert az EPP elfogadhatatlan koalíciókat kötne és a bevándorlási erőknek elfogadhatatlan engedményeket tenne, akkor a Fidesz a választások után majd kitalálja, hol tudja érvényesíteni politikai céljait.”

„Sok minden szól a Néppárt mellett, de a Néppártnak nagyobb szüksége van ránk, mint nekünk a Néppártra.”

Gulyás szerint mindennek ellenére a legelfogadhatóbb jelölt az Európai Bizottság élére még mindig az EPP-t képviselő Manfred Weber.

Kitért arra is, hogy teljesen természetes, ha Orbán Viktor rendszeresen találkozik Matteo Salvini olasz kormányfőhelyettessel. Magyarország bebizonyította, hogy a szárazföldi határok védhetők a migrációtól, Salvini pedig bebizonyította, hogy a tengeri határok is megvédhetők. Gulyás szerint az EU-ban a politikai törésvonal a bevándorláspártiak és bevándorlásellenesek, szuverenisták és föderalisták között húzódik, ebben az értelemben az olasz politikus és a magyar kormány azonos oldalon van.

Találkozik Trump Orbánnal?

Gulyás újságírói kérdésre bejelentette, hogy az Egyesült Államok megegyezett Magyarországgal a védelmi megállapodásról. A miniszter szerint az aláírásra is hamar sor kerülhet, akár most is, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter Washingtonban van. Hogy ezzel megnyílt-e az út egy Orbán–Trump-találkozó előtt, arra Gulyás kitérően válaszolt: Cornstein budapesti nagykövet tevékenységének köszönhető, hogy a magyar–amerikai viszony barátinak nevezhető. Ebből azonban nem következik, hogy Orbán találkozik négyszemközt az amerikai elnökkel:

Szimbolikus jelensége volna, de Orbán számára nem prioritás – mondta a miniszter.

A himnusz emberi jog

Gulyás szólt a szlovákiai törvényről, amely megnehezíti a jövőben más országok himnuszainak eléneklését nyilvános helyen: ezt a miniszter elfogadhatatlannak tartja, és erről a külügyminisztérium hamarosan nyilvánosan is közli állásfoglalását.

A képviselői fizetések kapcsán: igaz, hogy 70 százalékkal nőtt a képviselők javadalmazása 2014 óta, de 2010-hez képest a növekedés kisebb – utána ugyanis csökkent a javadalmazás. 2006-hoz képest a képviselők még kevesebbet is keresnek, mert akkor önkormányzati képviselők is lehettek, vagy ügyvédként praktizáltak, erre ma már nincs lehetőség.

Több pénz lesz az egészségügyben? Gulyás szerint a finanszírozási rendszer a 90-es évek óta lényegében változatlan, ez azt eredményezte, hogy sok kórház az igényektől függetlenül biztosított szolgáltatásokat, mert így tudta fenntartani magát – ennek átvizsgálása van folyamatban, a jövő évi költségvetés szempontjairól még egyeztetések folynak a tárcákkal.

Patyiról még nem döntöttek

A közigazgatási felsőbíróság elnökéről még mindig nem született döntés. Arra az újságírói kérésre, hogy csökkent volna a Patyi András iránti bizalom, Gulyás nem reagált. A jelölés a köztérsaségi elnök joga – ennek június 15-ig kell megtörténnie –, a bíróság elnökének megválasztásához a parlament kétharmados támogatása szükséges – ez a Fidesz rendelkezésére áll.

Nem kéne szovjet háborús emlékmű

Felszabadulás vagy megszállás volt, hogy a szovjet hadsereg kiszorította a német és az oldalán harcoló magyar erőket? „Az alkotmányos álláspont egyértelmű: Magyarország 1944. március 19-én elvesztette szuverenitását, és ez 1990. május 2-áig, a szabadon választott magyar parlament megalakulásáig nem állt helyre. Egyik megszállás követte a másikat.”

Ennek fényében nem volna helye az elesett szovjet katonáknak emléket állító obeliszknek a Szabadság téren.

Ha dönthetnénk, hogy ott legyen az emlékmű, vagy ne legyen, akkor ne legyen ott.

Ennek eltávolítása azonban lehetetlen az orosz fél beleegyezése nélkül – tette világossá Gulyás.

Sorsok Háza

A magyar kormány támogatja, hogy a holokauszt magyar gyermekáldozatainak legyen emlékhelyük. „Ha azonban ez nem lehetséges az ország bemocskolása nélkül", akkor erre nem kerül sor. Gulyás szerint, sajnálatos, hogy „sokan azért küzdenek, hogy a holokauszt gyermekáldozatainak grandiózus emlékműve ne nyíljon meg", és nem kizárt, hogy céljukat elérik, de ez nem a kormány lelkiismeretén szárad.

Ferihegy eladása a szocialisták nagy bűne

„Kevés érdeme és sok történelmi bűne van a szocialista kormánynak. A repülőtér 2005-ös értékesítése a legnagyobb bűnök közé tartozik” – mondta Gulyás. Visszavásárolni most drága lenne, így nincsen tervben. Ugyanakkor „a kormány elégedetlen azzal, ahogy a Budapest Airport a repülőteret működteti. 2008-ban 8,5 millió utas járt a Ferihegyen, most 15-16 millió, és így megy 30 millióig a számítások szerint, ehhez képest minimális fejlesztések történtek.

A fapados gépeknél olyan terminált használnak, ahol nyári meleg időszakában az állategészségügyi szabályok szerint állatokat sem lehetne tartani. Ehhez képest onnan embereket indítanak.

Liberálisok is lehetnek hasznos főszereplők

2 és negyedéves emlékév indul a rendszerváltás harmincéves évfordulójára.