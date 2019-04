312 óra fizikai munkára ítélték M. Richárd barátnőjét

Csütörtök délelőtt volt a tárgyalása annak a K. Szilviának, aki a nyílt utcán megvert egy nőt, miután megtudta róla, hogy lefeküdt a barátjával, M. Richárddal. A nőt 312 óra fizikai munkára ítélték, derül ki a 444 tudósításából.

A bántalmazás még 2017-ben történt a Pozsonyi úton, ahol K. Szilvia egy barátnője videóra vette a verést, és a felvétel később felkerült egy közösségi oldalra. A verekedő nőt hamar elfogták, és vádat emeltek ellene többek között garázdaság miatt. Akkor a bíróság tárgyalás nélkül büntetővégzésben rendelte el a büntetést: K. Szilvia 312 óra fizikai munkát kapott, a felvételt készítő barátnője pedig 272 óra könnyű fizikai munkát.

K. azonban nem fogadta el a büntetést, és tárgyalást kért, ezen elismerte a tettét, és azt mondta, hogy megbánta, amit tett. Ügyvédje azt kérte, a nőt inkább ítéljék pénzbüntetésre, és átadott a bírónak egy nyilatkozatot arról, hogy K. Szilvia egy állatmenhelyen dolgozik, hivatásaként kezeli az állatvédelmet is állatmentést. Az ügyvéd azt kérte, hogy vegyék ezt figyelembe enyhítő körülményként.

A bíró ezután ítéletet hirdetett, és kijelentette, hogy a nő továbbra is bűnös mind a négy vádpontban, és ugyanúgy 312 óra közérdekű munkára ítéli, amit ha önhibájából nem tud végrehajtani, akkor fogház fokozatú börtönbe kell vonulnia. Az indoklásban elhangzott, hogy figyelembe vette enyhítő körülményként K. büntetlen előéletét, a beismerést és a megbánást, valamint azt is, hogy a társadalom számára hasznos munkát végez. De mégis gátlástalanul, a nyílt utcán, járókelők szeme láttára követett el garázdaságot és testi sértést, és a célja is volt, hogy ezt minél többen lássák.