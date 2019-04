Azonosították és kihallgatták az Astoriánál ámokfutó BMW-st

Április elején írtunk arról, hogy egy fedélzeti kamerával készített videón látható, ahogy egy BMW terepjáró a buszsávot is használva, minden szabályt áthágva, embereket veszélyeztetve előzgette a sort Budapesten, az Astoria közelében, a Puskin Mozi előtt.

A BMW-s többször átment a piroson, olyankor is, amikor a gyalogosoknak már zöld volt a lámpa, és sokan leléptek a zebrára, ekkor a gyalogosok között vágott át a zebrán. Buszsávban is előzött, és egyszer sem használt indexet. A Blahánál például úgy csinált, mintha jobbra kanyarodna, úgy vágott be a kocsisor elejére, itt egy robogóssal majdnem össze is ütközött.

A rendőrség friss közleményében azt írja, április 8-án szabálysértési eljárást kezdeményeztek közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése, továbbá közigazgatási eljárás keretében vizsgálatot indítottak tilos jelzésen való áthaladás miatt ismeretlen tettes ellen, az internetre felkerült videó alapján.

A rendőrök végül azonosították a szabálytalanul közlekedő autó sofőrjét, aki meghallgatása során beismerte tettét.