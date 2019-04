A Jobbik leadta a szükséges számú aláírást az EP-választáson való részvételhez, így bemehetett a köztévébe a programjukról beszélni. Jakab Péter rutinos köztévés. A jobbikos képviselőt Gulyás István műsorvezető legelőször a Holokauszt áldozatainak emléknapján elmaradt jobbikos részvétnyilvánításról kérdezte.

Jakab Péter egy gyors elhajlással kerülte ki a kérdést, és nem azt kezdte mondani, hogy a Jobbik megemlékezett-e vagy sem, hanem, hogy szerinte az lenne a leghitelesebb megemlékezés, ha Pócs János fideszes parlamenti képviselő távozna a parlamentből, aki egy roma alkalmazottat ültetett a kemencébe, és „azzal viccelődött”, hogy alágyújt, mondta Jakab, aki szerint ez emlékeztetett rossz történelmi időkre.

Pócsnak nincs keresnivalója a parlamentben, jelentette ki, majd ezzel kapcsolatban a kormány felelősségét vetette fel.

Jakab azt mondta, „nem önszántukból hívták be a tévébe, hanem a Jobbiknak levélben kellett emlékeztetnie a tévét, hogy kampányidőszakban kötelező őket behívni, mire Gulyás bátortalanul megjegyezte, hogy „ebben teljesen igaza van”.

De Jakab azért sem szívesen jött be a stúdióba, mondta, mert néhány hete szerinte ugyanott azt "hazudták róla", hogy bűnözőknek nevezte a zsidókat. Ezért a köztévé szerinte helyreigazítást közölt.

Ezután a műsorvezető visszakérdezett a Holokauszt emléknappal kapcsolatos jobbikos megemlékezés elmaradására, amire Jakab azzal válaszolt, hogy vajon azért hazudnak-e róla a köztévében, mert zsidó felmenői vannak.

Jakab ezután azt mondta, szerinte az az aktuális hír, hogy

az Eurostat szerint mi, magyarok a vagyunk Európa második legszegényebb népe. A másik hír, hogy Mészáros Lőrinc az ország leggazdagabb embere, és a harmadik legfontosabb hír, hogy tavaly 24 ezren haltak meg csak azért, mert nem jutottak megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Mire a műsorvezető megkérdezte, hogy a Jobbik miért nem adott ki közleményt a holokauszt emléknapja alkalmából. Majd hozzátette, hogy régebben Vona Gábor elnökként Hanuka alkalmából megkereste a zsidó közösséget, de negatív fogadtatásra talált.

Jakab szerint fontos a múlt kérdéseinek tisztázása, de még fontosabb, hogy ma modern kori népirtás zajlik Magyarországon. A 24 ezer magyar ember, aki évente azért hal meg, mert nem jut megfelelő egészségügyi ellátáshoz, mert azt a pénzt, amit erre fordíthatnának, ellopják, mondta Jakab, aki szeirnt ők emiatt is csatlakoznának az Európai Ügyészséghez, mert nem látják azt a pénzt, ami az EU-tól érkezik.

Jakab szerint ez a pénz

Mészáros Lölőkénél van.

A műsorvezető ekkor elengedte a Holokauszt kérdést, és rátért arra, hogy 2012-ben a Jobbik még EU-s zászlót égetett, amit akkor vállalhatónak gondoltak. Mi változott azóta? - kérdezte.

Jakab szerint az EU változott, például, hogy fontosnak tartja a béruniót, hogy a magyarok bére érdemben emelkedjen. Majd azt mondta, Orbán is változott, és szerinte Orbán azért mondja, hogy Brüsszel veszélyes, mert Magyarország számára nem a minőségi, hanem az olcsó munkaerő jelenti a versenyelőnyt. Ezért is vagyunk a második legszegényebb ország, mondta.

Jakab arra is felhívta a figyelmet, hogy sok munkahelyet gazdasági bevándorlókkal fog a kormány feltölteni, és azt kérdezte a műsorvezetőtől, hogy

el tudja-e itt képzelni a migránstévében, hogy egy 15 ezres kisvárosba megérkezik 3 ezer török vendégmunkás, az milyen következményekkel fog járni.

A műsorvezető ekkor megkérdezte, hogy vajon azokat „az ön által migránsoknak, vagy gazdasági bevándorlóknak nevezett” törököket majd „le is telepítik-e”, vagy majd hazamennek. Azt is felvetette, hogy esetleg azért érkeznek, mert feltehetően nincs elegendő munkaerő, de Jakab erre azt mondta, hogy van elég munkaerő, és neki még Kazahsztánból is írtak, hogy ugyanazt csinálják, mint otthon a magyarok, csak éppen megfizetik őket. Azt is mondta, hogy Újpesten kórházat zárnak be, hogy oda is gazdasági bevándorlókat telepítsenek be.

Ekkor a műsorvezető felvetette, hogy a Mol magáncég. Részben magáncég, mondta a jobbikos politikus, de szerinte a Mol csak a kormány és Orbán Viktor engedélyével hozhat be gazdasági bevándorlókat, és szerinte a kormányfő nem megoldani akarja a migránskérdést, hanem megélni belőle.

És ekkor egészen úgy tűnt, a műsorvezető a padlóra került, nincs tovább, de valahogy mégis sikerült visszajönni:

Megválaszolná miért nem adtak ki a Holokauszt emléknapon közleményt?