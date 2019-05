Sikeres újraélesztéssel mentett életet egy laikus Bábolnán

Összesett egy 50 év körüli nő egy bábolnai fodrászüzletben. A bejelentés után azonnal több egységet is riasztottak hozzá, míg a mentésirányító telefonos instrukciói alapján a bejelentő megvizsgálta a nő légzését, és azonnal elkezdte az újraélesztést - írja az Országos Mentőszolgálat a Facebookon. A telefonáló a pánik ellenére tökéletesen végezte mellkasi nyomásokat, majd a kiérkező mentők harcoltak tovább a beteg életéért. Az időben megkezdett mellkasi nyomásoknak köszönhetően végül stabil állapotban szállították kórházba az asszonyt.

Magyarországon évente átlagban 15 ezer esetben történik kórházon kívül hirtelen szívhalál. A vérkeringés és a légzés leállása azonnali oxigén- és tápanyaghiányt okoz a sejtekben, amivel párhuzamosan megindul a káros anyagok felszaporodása is. Nagyon rövid idő alatt visszafordíthatatlan folyamatok indulnak el, 2-3 perc elteltével az agysejtek el is kezdenek pusztulni, ezért fontos, hogy a laikusok minél előbb elkezdjék az újraélesztést, amit nemrég mi is elsajátítottunk .