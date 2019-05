Három nap alatt kétszer marasztalták el a TV2 elfogult hírműsorát

Három nap alatt már másodszor, pénteken este a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) ismét 7,45 millió forintra bírságolta a TV2-t, mert

május 6-a és május 9-e között a Tényekben aránytalanul több megjelenési lehetőséget biztosított a Fidesznek, mint más pártoknak.

Ezzel a csatorna ismét megsértette a megsértette a választási eljárásról szóló törvény esélyegyenlőségi alapelveit, számolt be róla több hírportál is (HVG, 444). A Nemzeti Választási Bizottság a csatornát eltiltja a további jogsértéstől, és kötelezi, hogy három napon belül a Tényekben tegyék közzé a büntetésről szóló határozatot.

Érdekesség, hogy ezen a héten a választási bizottság egyszer már elmarasztalta a csatornát: a szerdai döntésük nyomán azért kellett beolvasniuk az NVB elmarasztaló határozatát, mert hírnek álcázva leadták a Fidesz reklámját. Ráadásul a TV2 már május elején is kapott egy 7,45 millió forintos büntetést, mert a Tényekben a Fidesz aránytalanul több megjelenési lehetőséget kapott, mint más pártok.

A jelenleg tisztázatlan tulajdonú, de minden bizonnyal Mészáros Lőrinc érdekeltségibe kerülő csatornát mostanában sorozatosan marasztalják el a politikailag elfogult műsorkészítés miatt. A Kúria azért, mert az EP-választás kapcsán csak arról számoltak be, hogy a Fidesz összegyűjtötte az ajánlásokat, arról nem, hogy velük együtt a Jobbik és a Momentum is. Majd megbüntették őket azért, mert erről a büntetésről nem adtak hírt, holott kellett volna, és kaptak már elmarasztalást azért is, mert csak a Fidesz kampányüzenetét közvetítik.

Ez utóbbiért egyébként a fővárosban is büntetett a választási bizottság. Itt a józsefvárosi önkormányzati lapot marasztalták el, mert csak a fideszes Kocsis Máténak engedtek teret a lapban.