Még mindig nem tudnak mit kezdeni Ahmed H.-val

Ismét meghosszabbították a terrorcselekményért elítélt Ahmed H. idegenrendészeti őrizetét, ezúttal július 17-ig, mondta el a hvg.hu kérdésére a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal (BMH). Ahmed H. őrizetét a Nyíregyházi Törvényszék idén már egyszer meghosszabbította két hónappal, mivel egyik ország sem fogadta a férfit azok közül, ahová ki akarták utasítani.

Ahmed H.-t a Szegedi Ítélőtábla határzár tiltott, tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett átlépése és társtettesként elkövetett terrorcselekmény miatt tavaly szeptemberben jogerősen öt év börtönre ítélte azzal, hogy leghamarabb a büntetés kétharmadának letöltése után bocsátható feltételes szabadságra. A bíróság emellett Ahmed H.-t tíz évre kiutasította Magyarországról.

A férfi január végén már le is töltötte a 2015. szeptember 19-i elfogásától számított ötéves büntetése kétharmadát. Ténylegesen azonban nem szabadult, mert a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal a kiutasítás végrehajtása miatt 72 órára elrendelte az idegenrendészeti őrizetét. Ezt a bíróság akkor további hatvan nappal meghosszabbította azzal az indokkal, hogy a hatóságnak a kiutazáshoz szükséges úti okmányok beszerzéséhez, a kitoloncolás megszervezéséhez további időre van szüksége.

A férfi korábban Cipruson élt családjával, ezért a magyar hatóságok a Ciprusi Köztársaságba rendelték el kitoloncolását, azonban Ciprus nem fogadta be. Mivel Ahmed H. eredeti úti célja Németország volt, az eljárás során megkeresték Németországot is – tekintettel arra is, hogy családja időközben oda költözött, azonban a férfit – mivel nincsenek érvényes beutazási engedélyei – a németek sem hajlandók átvenni.