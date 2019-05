Egekbe szökött a budapesti panelek ára

Egyetlen év alatt újfent csaknem harmadával drágultak a panellakások Budapesten - írja a Magyar Nemzet.

Noha az átlagos négyzetméterárak sok lakótelepen már a 600 ezer forintos szintet verdesik, a lap által megkérdezett szakértők szerint amíg felfutóban van az ingatlanpiac, addig a házgyári lakások ára is tovább emelkedik. Ráadásul a csok mellé júliustól már használt lakásra is felvehető támogatott hitelnek várhatóan a panelpiacon is jelentős hatása lesz.

A Duna House értékesítési adatai szerint az idei első negyedévben Budán 565 ezer forintot, de a pesti városrészekben is több mint félmilliót tett ki a panelek átlagos négyzetméterára. Ez a budai oldalon jellemzően több mint harmincmillió forintos otthonokat, utóbbinál mintegy 26 milliósakat jelent.

A drágulás igen markáns az egy évvel korábbi adatokkal összevetve: 2018 első három hónapjában Budán 435 ezer, Pesten 379 ezer forintot kóstált átlagosan a panelek négyzetmétere.

A főváros pesti oldalán tehát harmadával, de a budain is csaknem 30 százalékkal drágultak a házgyári lakások egyetlen év alatt. A vidéki nagyvárosokban is hasonló a helyzet. A DH adatai szerint például a keleti országrészben csaknem 40 százalékkal emelkedett a panelek ára, a 300 ezer forintot meghaladó négyzetméterárak nemrég még Budapestre voltak jellemzők.