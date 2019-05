Szijjártó: A Viking kapitánya panasszal élt a gyanúsítás ellen

Általában ilyenkor az örömöt szoktuk kifejezni a külügyminiszteri látogatás miatt, de a mai látogatás sajnos nem egy örömteli alkalommal történik

- kezdte Szijjártó Péter a beszédét, egyúttal kifejezte minden magyar ember nevében a részvétét és együttérzését a koreai népnek és az áldozatok hozzátartozóinak. Egyúttal részvétét fejezte ki az eltűntnek nyilvánított magyarok családtagjainak is.

A magyar hatóságok minden tőlük telhetőt és még annál is többet megtesznek a kutatásban, a mentésben és a tragédia körülményeinek feltárása érdekében - mondta Szijjártó. Beszélt arról is, hogy Kang Kjung Vha dél-koreai külügyminiszterrel elmentek a dunai hajóbaleset helyszínére. Szijjártó elmondta a koreai delegációnak, hogy azért is érzik át ezt a traumát, mert hasonló traumát éltek át a magyarok a tavalyi veronai buszbaleset miatt. Ugyanezt érzik most a koreaiak.

Elhúzódó személyi kutatásra kell számítani. A Duna teljes szakaszán zajlanak a felderítési munkálatok - mondta Szijjártó. A szerb hatóságokkal is együttműködnek a magyarok, mert nem elképzelhetetlen, hogy rájuk is számítani kell.

Pintér Sándor belügyminiszter a TEK főigazgatóját, Hajdu Jánost jelölte ki a mentési, felderítési műveletek irányításával.

A cél az, hogy a roncsot minél előbb kiemeljük és a roncsban rekedt, eltűnt embereket is felhozzuk - mondta Szijjártó. Ugyanakkor beszélt arról, hogy a körülmények veszélyesek: óriási a sodrás, a látási viszonyok gyakorlatilag nulla, a vízszint még mindig emelkedik. Emiatt speciális módszerre és szaktudásra van szükség. Szijjártóék találkoztak a merülésben részt vevő búvárokkal is. Az osztrák búvárok már a helyszínen vannak, de jönnek koreai búvárok is.

A gyanúsítás ellen az ukrán kapitány panasszal élt, de az őrizetbe vétel ellen nem - árulta el Szijjártó a folyamatban lévő büntetőeljárásról.

Kang Kjung Vha miniszter asszony megköszönte Szijjártó és a magyar kormány és minden, a mentésben részt vevő szereplő segítségét. A dél-koreai külügyminiszter részvétét fejezte ki a koreai és a magyar áldozatok hozzátartozói iránt. Kang Kjung Vha elmondta: nagyon örül annak, hogy Szijjártó és a magyar fél ennyire segítőkész és együttműködő.

Kang Kjung Vha dicsérte a korai-magyar kapcsolatokat. Kang Kjung Vha k ülön megköszönte a rendőrség és a Terrorelhárítási Központ, valamint Ausztria és Szerbia segítségét. A koreai kormány reméli, hogy a kamerafelvételek alapján kiderül majd, hogy pontosan mi történt.

Újságírói kérdésre Kang Kjung Vha arról beszélt, hogy tudomásuk szerint a szállodahajó ment neki és borította fel a sétahajót, ami másodpercek alatt elsüllyedt.

Ma érkeznek meg a koreai speciális egységek, amelyek a TEK-kel közösen hajtják majd végre a mentési és felderítési munkájukat. A csoport és eszközeik bejuttatását könnyítetten és gyors eljárásban segíti a kormány - mondta egy másik kérdésre Szijjártó. Abban is segítenek, hogy a koreai polgárok minden segítséget megkapjanak, legyen az konzuli, egészségügyi. Egy túlélőnek vannak súlyosabbnak minősíthető sérülései, az ő ellátása is folyamatban van - mondta Szijjártó.

Mint ismeretes, két hajó összeütközött Budapesten a Margit hídnál szerda este, az egyik jármű - a Hableány nevű kirándulóhajó, fedélzetén kétfős magyar személyzettel és harminchárom dél-koreai turistával - elsüllyedt. A balesetben heten életüket vesztették, heten megsérültek, huszonegy embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

(Borítókép: Kang Kjung Vha és Szijjártó Péter megtekintik a baleset helyszínét - fotó: Ajpek Orsi / Index)