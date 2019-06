A korábban hittnél mélyebben fekszik a Hableány

Már rendőrségi és katonai helikopterekkel is figyelik felülről az elsüllyedt Hableány hajó mentési területét, vasárnap is több százan dolgoztak a helyszínen - számolt be kollégánk.

A Híradó legújabb információi szerint a már pénteken szóba hozott árnyékoláson dolgoznak, ez hétfőre készülhet el leghamarabb, ekkor újra lemerülhetnek a búvárok. Ha pedig működik az árnyékolás, talán dolgozni is tudnak, mert pénteken fel kellett adniuk a merülést, hiszen életveszélyes volt. Az árnyékolás egy sodrást csökkentő szerkezet lesz, amit a roncs elé raknak be, és így biztonságosan le tudnak ereszkedni.

A Híradónak nyilatkozó vízügyi szakértő, Lábdy Jenő szerint a roncs közvetlen környezetében felgyorsul a víz 3 m/secundumra, ami a meder többi részén lévő vízsebesség másfélszerese. Ezért szükséges az árnyékolás.

A Duna már 40 centit apadt, de még mindig nem ment le eléggé a biztonságos munkához.

Ráadásul bonyolítja a mentést, hogy a hajótest mélyebben lehet az eddig vélt mélységnél, mert eddig azt mondták, a hajó alja 7,5 méter mélyen fekszik, az újabb számítások szerint viszont legalább 9 méteren.