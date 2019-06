Terítékre került Cseh Katalin a kormányközeli sajtóban

Az Európai Parlamenti választás óta a kormánypárti sajtó érdeklődésének középpontjába került Cseh Katalin, a Momentum listavezetője. A párt a vártnál jobban szerepelve, közel 10 százalékot ért május 26-án, néhány nappal később meg is jelent az első negatív hangvételű anyag a Magyar Nemzetben.

A "Dermesztő hangfelvétel Cseh Katalinról" című cikk egy 2015-ös interjúból kiemelt mondatra épül. Az akkoriban hamarosan szülész-nőgyógyászként elhelyezkedő Cseh a Klubrádiónak adott interjút a fogamzásgátlásról, és a magyar abortuszhelyzetről. A kormánypárti napilap kiemelte, hogy a beszélgetés 40. percében a műsorvezető botmixerhez hasonlította a műtéti terhességmegszakítást, mire Cseh azt mondja, hogy még nem hallott róla, majd visszakérdezésre megjegyezte, hogy "majd elterjesztem én is a kis körömben".

A beszélgetésrészlet a napokban megjárta a kormánypárti sajtó minden felületét, a keddi Magyar Hírlapban pedig már arról számoltak be, hogy online aláírásgyűjtés indult azért, hogy Cseh kérjen bocsánatot, adja vissza a mandátumát, a Momentum pedig határolódjon el tőle. Az "életvédőnek" nevezett, orosz kötődésű Citizengo nevű felületen korábban olyan akciók futottak, mint hogy tiltsák be a gender szakokat, vagy hogy hangsúlyosabban jelenjen meg az EU-ban Orbán Viktor demográfiai programja, de a vasárnapi boltzár mellett is kiálltak.

Vasárnap a Hír TV-ben is lement egy riport "Több momentumos politikusnak is DK-s múltja van" címmel. Ebben elhangzik, hogy a csatorna birtokába került egy 2014-es videó, amelyen Cseh együtt táncol a "Gyurcsány házaspárral a Demokratikus Koalíció egyik zártkörű rendezvényén". Egy későbbi híradóban már korrigálva megjegyezték, hogy az Index videójáról van szó. A felvételen a DK 2014-es EP-eredményváró buliján készült.

Juhász Péter, az Együtt korábbi elnöke azt írta Facebookon, hogy Cseh akkoriban az ő polgármesteri kampányát segítette, eleinte együtt voltak az Együtt EP-választási eredményváróján. "Egy ponton, amikor nálunk már alább hagyott a hangulat, néhány fiatal aktivista kitalálta, hogy átmennek a DK bulijára, mert viccesnek találták táncolj Ferit élőben élvezni. Így indultak el páran tőlünk a DK nyilvános eredményvárójára" - írta Juhász.

Abban nincs semmi meglepő, ha egy politikai szereplőt az ellenfelei korábbi kijelentéseivel, megmozdulásaival támadnak, ebben az esetben nem a Fidesz, hanem a párthoz közeli sajtó végzi el ezt a munkát. Az is szembetűnő, hogy Cseh múltbéli dolgainak felderítése láthatóan szisztematikus, aprólékos és mélyre ható.

Cseh Katalin a kérdésünkre azt mondta a klubrádiós beszélgetésről, hogy sajnálja, ha valakit megbántott a műsorban elhangzó kifejezés, de pont az volt a cél, hogy felhívják a figyelmet az abortusz brutalitására és a megelőzés fontosságára. Vagyis: a teljes interjúban éppen arról van szó, hogy mennyire nem kívánatos beavatkozás a művi terhességmegszakítás.

A napokban előkerült felvételekről azt mondta, hogy "mindenkit megleptünk egy jó eredménnyel, a Fidesz pedig megijedt, hogy itt egy új erő, amely veszélyt jelenthet a NER-re". Szerinte látszik, hogy ezek kényszeredett próbálkozások, a felvételeken nincs semmi vállalhatatlan. Cseh a történtek hatására gondolkodott azon, hogy mivel támadhatják még: remélem, nem fogják azelőtt elővenni, hogy egy könyvet még nem vittem vissza az orvosi könyvtárába, hogy pótolhatnám ezt a mulasztást" - mondta.