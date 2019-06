Bige László: Szándékosan akarnak tönkretenni

Bige László az RTL Híradójának adott interjújában azt mondta, személyes bosszúhadjáratot folytatnak ellene. Azt állítja, hogy szándékosan akarják tönkretenni, de nem a gyárait akarják. Azt is mondja, pontosan tudja, hogy ki áll a háttérben, és kinek a magánérdeke miatt indult el ellene az összes hatóság.

Az interjúból az is kiderült, hogy nem volt váratlan, hogy ellenőrizték a Bige Holding szolnoki gyárát. Az ügyvezető az RTL-nek azt mondta, hogy néhány nappal előtte egyeztetésre hívták a helyi kormányhivatalba, ahol elmondták nekik, milyen hibákat kell kijavítaniuk. Ezeknek neki is kezdtek, de nem végeztek vele, mikor megérkeztek az ellenőrök. A cégnél azt mondják nem annyira súlyosak a feltárt hibák, hogy emiatt le kellett volna állítani a gyárat, de a katasztrófavédelem az RTL Híradó megkeresésére azt mondta, hogy az üzemben összeségében nem biztosítottak a biztonságos működés feltételei. Bige továbbra is azt mondja, hogy amennyiben nem rendeződik a helyzet, a jövő héten bezárhatja a gyárat.

Ahogy korábban megírtuk, Bige László szolnoki gyárát először tavaly novemberben szállta meg több száz rendőr és katasztrófavédő. A rendőrség akkor azt közölte: a hulladékgazdálkodási törvény megsértése és más bűncselekmények miatt nyomoznak. Azóta is folyamatosan vizsgálták a céget. A rendőrök 9-szer, a katasztrófavédők 12-szer voltak kint fél év alatt. Bige László május végén két napot őrizetben is töltött.