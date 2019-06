Závecz: A pártpreferenciák az EP-választás eredményéhez hasonlóak maradtak

A Fidesz a teljes népességen belül 34 százalékon áll, táborának méretét és a többiekkel szembeni előnyét megtartotta, áll a ZRI Závecz Research Intézet június első felében, az ország felnőtt lakossága körében végzett közvélemény-kutatásának ismertetésében. Második helyen a Demokratikus Koalíció található, támogatottságuk 11 százalékos, a Momentum az MSZP és a Jobbik a lakosság 6-6 százalékára számíthat, az LMP-nek és a Mi Hazánk Mozgalomnak 2-2 százaléka van a teljes népességen belül, a Párbeszédhez és a Kétfarkú Kutyapárthoz 1-1 százaléknyi választópolgár sorakozott fel, írják.

A párt nélküliek aránya 30 százalék.

Fotó: zaveczresearch.hu

A biztos pártválasztói körben lényegében az EP-választáson elért eredmények ismétlődtek meg június első felében is. A Fidesz 53 százalékot ért el, a Demokratikus Koalíció 17, a Momentum 9 százalékos. Az aktív szavazók 7-7 százaléka támogatta az MSZP-tés a Jobbikot. Az elkötelezett szavazók csoportjában a Mi Hazánk Mozgalomnak 3, az LMP-nek és a Kétfarkú Kutyapártnak 2 százaléka van, a Párbeszéd 1 százalékos, írják.

Az európai parlamenti választáson sikeres pártok szavazóinak aktivitása, lendülete még hetek múltán is érzékelhető. Ennek következménye, hogy bár a Momentumot, az MSZP-t és a Jobbikot egyaránt 6 százaléknyi választópolgár preferálja, a biztos szavazói körben a Momentum jobban áll a többieknél, hiszen támogatóinak 72 százaléka egy mostani választáson is elmenne voksolni.

A másik két párt hívei nem ennyire lelkesek, a szocialista szimpatizánsok 55, a jobbikosok 52 százaléka aktív. A DK táborának 75 százaléka voksolna ma is, és ugyanekkora aktivitás jellemzi a Mi Hazánk Mozgalom támogatóit is. A Fidesz híveinek 71 százaléka menne el most vasárnapi választásra. Az LMP támogatói lettek a leginkább enerváltak, csak 41 százalékuk aktivizálódna.

A korábbi felmérések azt mutatták, hogy a Momentum alapvetően a fiatalokra, a közép- és felsőfokú végzettségűekre és a nagyvárosiakra támaszkodhat. A választás eredménye igazolja a települési sajátosságokat, Budapesten 17,3%-ot ért el a párt, a megyei jogú városokban összességében 10,7%-ot, míg azokon a településeken, ahol legfeljebb ezren szerepeltek a szavazói nyilvántartásban, összességében 4,3 százalékot.

Azt viszont ebből a közvélemény-kutatásból látjuk, hogy az életkori különbségek kiegyenlítődtek, mindegyik csoportban teljes lakosságon belüli átlaggal megegyező, 6 százalékos a párt támogatottsága, a 60 év felettiek körében is. Az iskolázottság szerinti eltérések megmaradtak, az alapfokú végzettségűek 3 százaléka áll a Momentum mögött, a szakmunkás képzettségűek 4, az érettségizettek 8, a diplomások 11 százaléka támogatja a pártot.

A Demokratikus Koalíció szavazóinak karaktere is változott némileg, az életkori különbségek ugyanis nem jelentősek: a 40 évalattiak 9 százaléka áll mögöttük, a náluk idősebbek csoportjában 12 százalék preferálja a DK-t. Viszonylag kiegyenlített a párttábora iskolai végzettség szerint is. Az alapfokú végzettségűek 7, a szakmunkás képzettségűek 11, az érettségizettek 13, a diplomások 12 százaléka híve a DK-nak. A tényleges eredmények jelzik a korábban kutatásokban is tapasztalt nagyvárosi dominanciát:Budapesten 19,3 százalékot ért el a DK, a megyei jogú városokban összességében 18,3 százalékot. a legfeljebb ezer szavazóval rendelkező településeken 11 százalékot.

Az adatfelvétel ideje: 2019. június 4-14 volt.