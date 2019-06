Valamit nagyon elbaltáztak a Keletiben és a Nyugatiban is

A Keleti és a Nyugati pályaudvaron is tavaly adtak át egy-egy kormányablakot, amelyeket most, alig egy évvel később bezártak. Hivatalosan garanciális javítások és karbantartási munkálatok zajlanak. Mégis úgy tűnik, mindez épp kapóra jön a közszférát jelenleg sújtó munkaerőhiány elkendőzésére. Ebben a helyzetben az állampolgár és az ügyintéző is rosszul kár, mert a közeli Andrássy úti kormányablak vészes túlterheltséggel küzd.