Vas megye főjegyzője lesz a Fidesz szombathelyi polgármester-jelöltje

Balázsy Péter, a Vas Megyei Közgyűlés jegyzője a Nyugat.hu-nak erősítette meg, hogy pártonkívüliként vállalta, hogy ő legyen a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje Szombathelyen.

Miután elfogyott a Fidesz többsége a szombathelyi közgyűlésben, az ellenzék - az addig a Fideszt támogató alpolgármester szavazatával - át tudta venni a hatalmat február végén, az pedig elég hamar kiderült, hogy a fideszes polgármester és a fideszes képviselők nehezen viselik a többség elvesztésének magát a tényét is.

A történések miatt pedig átalakulások indultak be a helyi Fidesznél. A cikk szerint a Fidesz szombathelyi szervezetének csütörtök esti ülésén Lendvai Ferenc közgyűlési frakcióvezetőt és tanácsnokot például leváltották a szombathelyi szervezet éléről, az új elnök Illés Károly alpolgármester lett.

Hogy a Fidesz kit fog indítani polgármesternek, arról nagyon régóta megy a találgatás: felmerült természetesen a két cikluson át polgármesterkendő Puskás Tivadar neve, illetve a fent említett Illés Károly is, sőt, még a kapus Király Gábor neve is végigszaladt a fél médián néhány napja. És végül egy másik korábbi tipp jött be: a 33 éves pártonkívüli megyei jegyzőre esett a választás. Az Ugytudjuk már februárban megemlítette , hogy talán nem véletlenül indította el jegyzőként a közszereplői hivatalos Facebook-oldalát Balázsy.