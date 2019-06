Elítélték a cigányozó fideszes polgármesterjelöltet

Jogerősen elítélte becsületsértésért a Fidesz XV. kerületi polgármesterjelöltjét, Pintér Gábort a Fővárosi Törvényszék – írta meg a 24.hu. A bíróság megrovásban részesítette a polgármesterjelöltet, mert a másodfokú ítélet szerint Pintér politikushoz nem méltó módon beszélt egy rákospalotai roma nővel.

Fotó: HírTV Pintér Gábor

A roma nő még a 2014-es önkormányzati választás után keveredett szóváltásba Pintérrel a polgármesteri hivatalban a választási szórólapok miatt. A vita annyira elfajult, hogy fideszes politikus

Takarodj, te cigány kurva!

felkiáltással zavarta ki a nőt az épületből. Ezt a bíróságon tanúk is megerősítették. A vitában a nő is visszaszólt, amiért a polgármesterjelölt is feljelentést tett.

A pereskedésnek 5 év után lett vége a ma meghozott másodfokú ítélettel. Egyéb érdekessége a tárgyalásoknak, hogy Pintér egy márciusi és egy áprilisi meghallgatásról is kimentette magát súlyos betegségére és fájdalmaira hivatkozva, az ugyanazokban a napokban tartott képviselő-testületi üléseken viszont az állítólagos betegsége nem akadályozta a megjelenésben.