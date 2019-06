MTA SZTAKI: Tényleg volt egy ilyen szoba

"A leg­na­gyobb ti­tok­ban al­kalmi együtt­lé­tekre szol­gáló kéj­bar­lan­got épí­tet­tek a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia egyik ku­ta­tó­in­té­ze­té­ben" - közölte Ripost pénteken, a hír pedig végigsöpört a teljes kormánymédián.

A lap gyakran közöl a kormány aktuális céljainak megfelelő tálalásban híreket és álhíreket, a tudósok kéjbarlangjáról szóló cikkük így elsőre több mint hihetetlennek tűnt. Olyan cikknek, amely kizárólag a kormány MTA elleni lépéseinek kíván muníciót szolgáltatni.

Okot adott a kétkedésre az is, hogy a cikk egy néhány másodperces videóra épült, amelyben bemutattak egy tetőtéri szobát szívalakú ággyal és sarokkáddal, bizonyítékként azonban, hogy a szoba a SZTAKI-ban van, egy másik épület homlokzatát mutatták, ahol - már az ablakok számából és állásából világos volt - nem lehetett a videón látható szoba.

Önmagában azonban az, hogy a Ripost rossz épületet mutatott, hogy mennyire támasztotta alá a cikk állításait, általánosságban hiteles forrásnak tekinthető-e, vagy hogy a történet hogyan segíti a kormány éppen aktuális, MTA-t ellehetetlenítő szándékát, nem jelenti, hogy a történetnek ne lehetne valóságalapja.

Az Indexnek a SZTAKI több egykori munkatársa megerősítette, ilyen szoba egykor valóban létezett, csak nem ott, ahol a Ripost cikkében állították, hanem egy utcával arrébb, a SZTAKI egy másik épületében. Ahol nem csak a kérdéses szobát húzták fel, de egy komplett fitnesz-wellness részleget is, a cél ezek kiépítésekor az volt, hogy "a munkatársak a lehető legjobb körülmények között dolgozhassanak."

Rákérdeztünk a dologra az MTA-nál, ahonnan azonban a SZTAKI-hoz irányítottak minket. Itt kérdésünkre elismerték, ilyen szobát valóban épített még évtizedekkel ezelőtt az intézet egy korábbi vezetője, de akkor sem "kéjbarlangnak" használták, és azóta már felszámolták. (Bár hivatalosan nem erősítették meg, de úgy tudjuk, hogy a szobát a 2015-ben kinevezett új igazgató szüntette meg,)

"Szexuális együttlétekre berendezett helyiség nem létezik és soha nem is létezett a SZTAKI egyik épületében sem. Tény, hogy évtizedekkel ezelőtt a kutatóintézet egy korábbi vezetője a sajtóban megjelent videófelvételnek megfelelően rendeztetett be egy szobát, de ez soha nem működött kéjbarlangként" - írták. Azt nem közölték, hogy a szobát miért rendezték be így, ha nem szexuális együttlétekre szolgált.

Azt viszont igen, hogy "a szobát a jelenlegi vezetés már korábban felszámolta, így a megjelent valótlan információkat cáfoljuk és nyomatékosan kijelentjük, hogy jelenleg sem található az MTA épületeiben a Ripost által bemutatotthoz hasonló intim találkozóhely."

"Nemzetközileg elismert kutatóintézetként hiszünk az akadémiai dolgozók etikus és eredményes munkavégzésében, így a szervezeti kultúránkkal ellentétes feltételezést elutasítjuk; az intézet falain belül pedig kizárólag a hazai innováció fejlesztésére irányuló tevékenyseget támogatunk" - áll a közleményben.

Fotó: Google Maps Az MTA-SZTAKI Kende utcai épülete

Vagyis a felvétel nem most készült, még ha a kormány részéről kapóra is jön a hazai tudományos élet "azonnali és drasztikus reformját" sürgető harcban. De ezzel együtt is meglepő, hogy korábban valóban létezhetett ilyen szoba egy kutatóintézet felső szintjén, ennyire különös berendezéssel: szívalakú ággyal és sarokkáddal.



A SZTAKI egyébként a kormány-MTA-háború szempontjából azért is különleges hely, mert az MTA bedarálását levezénylő Palkovics László miniszter is sokáig kapcsolatban állt az intézettel, ő maga is évekig vett fel úgy havi 800 ezret, hogy közben tényleges kutatói tevékenységet nem végzett.