Megnéztük a Fehérvári úti Halálcsillagot

Halálcsillagnak keresztelték el a környékbeli lakók azt a fehérvári úti masszív épületet, amely a jövőben a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központnak ad majd helyet (TIBEK). A központ nem összetévesztendő a látványos kommandósakcióiról ismert Terrorelhárítási Központtal (TEK), ez egy másik, inkább a háttérben működő intézet, amely a nemzetbiztonsági szolgálatoktól, a rendőröktől és más forrásból gyűjti és elemzi az információkat.

A XI. kerületben jelenleg több fontos ingatlanfejlesztés is történik, például nem messze épül Budapest első felhőkarcolója, de a Fehérvári útra tervezett épület nem az esztétikájáról lesz majd nevezetes.

A felfelé négy emelet magas, lefelé ki tudja milyen mély bázist négy utca határolja, és a berlini falhoz hasonló, végeláthatatlan hosszúságú, 3 méter magas betonfal veszi körbe.

12 Galéria: Megnéztük a terrorelhárítás Fehérvári út központját Fotó: Németh Sz. Péter / Index

Ez a rengeteg beton persze nem feltétlenül ok arra, hogy a 27,757 milliárd forintba kerülő székház átadása hónapokat csússzon, pedig a múlt héten ottjártamkor még erősen úgy nézett ki, hogy az épület csak szerkezetileg van kész. Az ablakokon keresztül jól látszott a benti, megbontott álmennyezeteken, hogy a központ műszakilag messze van még a tökéletestől.

Eredetileg a nyár elején adták volna át az ingatlant, amely az Alkotmányvédelmi Hivatal, a TIBEK és a Kormányzati Adatközpont elhelyezésére szolgál.

A szupertitkos védett épület biztonságán is van még mit csiszolni, én legalábbis a nyitott kapun keresztül simán besétáltam, egészen a belső parkolóig, amelynek betonszürkeségét egy kis füves dombocskával dobtak fel. Két hete azt írtuk, hogy a központ a teljes géptermi környezettel már tavaly óta üzemel.

Egyébként a TIBEK feladata a nemzetbiztonságot, bűnüldözést, közbiztonságot vagy más alapvető biztonsági érdeket sértő adatok feldolgozásának, elemzésének eredményeként a lehető legátfogóbb kép összeállítása az ország terror-, illetve esetleges más fenyegetettségéről, a belső biztonsági helyzetről, a közbiztonság állapotáról.

Az épület felújításáról és a munkatársak létszámáról feltett kérdéseimre a TIBEK azt írta, hogy nemzeti minősített adatok, így további információval nem szolgáltak.

Az épület közvetlen szomszédságában a hetekben megnyitott egy Lidl is, amely azonban egy napos nyitva tartás után gyorsan be is zárt, azóta pedig még az arculati elemeket is letakarták, de a cég szerint ennek az önkormányzattal kapcsolatos jogvita és nem a szomszédban épülő szupertitkos bázis az oka.