Karácsony Gergely: Nincs több politikai szarkavarás

Erre számított?

Őszintén mondtam minden nyilatkozatomban, hogy szerintem meg fogom nyerni az előválasztást. A versenyhelyzet nekem is az előnyömre vált, hiszen sikerült felpörgetnünk a kampányomat. Abban is biztos vagyok, hogy a Demokratikus Koalíció véleményváltozása által okozott bizalmi válságot meg fogjuk oldani.

Gyurcsány Ferencnek már volt is egy bejegyzése, amely Karácsony Gergely melletti állásfoglalásként érthető. Ez azért biztató jel, nem?

Szerintem az ellenzék pontosan tudja, hogy itt nincs több politikai szarkavarás. Tehát itt már nagyon egyértelmű a helyzet, amiben van egy vezetőjük, aki mögött sok szavazat is áll. Be kell állni mögé, nem csak névleg, hanem konkrétan. Ennek a választásnak úgy futunk neki nagyjából, mint tényleg az isztambuli választásnak. Tehát van egy társadalmi többsége az ellenzéknek, és van egy óriási erőfölénye a Fidesznek. Pénzben, médiában, hatalomban, beágyazott polgármesterekben, tehát magyarán csak akkor van az ellenzéknek esélye a győzelemre, ha összetolja minden aktivistáját, pénzét. Ami a legfontosabb, hogy nagyon sok önkéntes munka kell majd ebben a kampányban, én alapvetően egy door to door kampányban hiszek, mindenkit el kell érnünk, mert sokakat kell elvinnünk szavazni. Ehhez az összes pártnak az összes aktivistája és erőforrása kell.

Mennyire bizakodó az ellenzék mozgósító erejében?

Abszolút bizakodó vagyok, van az ellenzéknek 400 ezer szavazója. De nem engedhetjük meg magunknak, hogy így maradjon minden, mert most nincs felépítve, nincs összehangolva. Itt egy Budapest választási kampányra van szükség, természetesen a 23 kerülettel összehangolva és együtt mozogva. Az előválasztási részvételi adatok igenis bizakodásra adnak okot, hiszen nyilván 69 ezer politikailag elkötelezett emberről van szó, akikkel a kampányban elsőként és elsősorban dolgozni fogunk. Tehát arra számítok, hogy van 69 ezer aktivistánk Budapesten.

A nem fér bele több szarkavarásba belefér a minapi csepeli eset például, amikor a helyi MSZP polgármester-jelöltet váltott még gyorsan?

Nyilván minden ilyen kört nagyon gyorsan le kell zárni.

Ebben aktív lesz?

Abszolút, és azt is gondolom, hogy a főpolgármester-jelöltnek van dolga abban, hogy legyen megoldás. Itt nem feltétlenül a személyes preferenciák tolására gondolok, de a megegyezés elősegítésére mindenképpen. És a pártokat a közös jelöltnek kell kényszerítenie arra, hogy a legjobb megoldás, a lehető leggyorsabban jöjjön létre. Ez a csepeli ügy egy házon belüli eset, de vannak még nyitott kérdések, napokon belül rendezni kell ezeket. Vannak még nyitott kérdések, az LMP-vel és a Jobbikkal is ki kell alakítani kooperációt.

Gyurcsány Ferenc hívta ma?

Akkor, amikor beszélünk, még nem. De erre még ideje sem lehetett nagyon az eredményhirdetés óta.

Kerpel-Fronius Gábornak és Kálmán Olgának lesz szerepe a kampányban, vagy akár egy reménybeli Karácsony-vezette városházán?

A kampányban mindenképpen, szükség is van rájuk. A városháza kapcsán nem szeretnék belemenni semmiféle pozícióosztogatásba, mindkettőjükkel szívesen dolgoznék együtt.

Tarlós István azt nyilatkozta, azt szeretné, ha ön lenne a kihívója. Ez dicséret vagy valami más?

Nem dicséret, ez inszinuáció, egyértelműen ezzel próbált és próbál lejáratni. Nem hiszem, hogy nekem ez segít, ezért vegyük ezt úgy, mint egy rosszindulatú próbálkozást.

Amiből azért még számíthat néhányra, nem?

Arra számítok, hogy brutális lejárató kampány fog indulni, illetve folytatódni ellenem, minden csövön. Arra számítok, hogy a teljes gépezetük magának a világvégének fogja bemutatni a lehetőségét annak, hogy én leszek a főpolgármester. Nagyon nagy a tét: 13 éve nem volt olyan választás, amely ennyire kétesélyes lenne. Ez most valóban az.