Karácsony Gergely nyerte az első magyar, fővárosi, ellenzéki előválasztás második fordulóját is, így most már biztosan ő a procedúrában résztvevő pártok főpolgármester-jelöltje az októberi önkormányzati választáson. Karácsony nem sokkal a hivatalos bejelentés előtt rakta ki a Facebookra, hogy "Győztünk".

Magyar György ügyvéd, a Civil Választási Bizottság elnöke az urnazárást követően, még az eredmények kihirdetése előtt az Indexnek azt mondta, minden rendben zajlott, komolyabb panasz nem érkezett, ami pedig volt, azt kivizsgálták, de nem találtak az eredményt befolyásoló szabálysértést.

Karácsony Gergely, az MSZP és a Párbeszéd közös jelöltje 33 356 szavazattal nyert, ami kicsivel kevesebb, mint 49 százalékot jelent,

Kálmán Olga, a Demokratikus Koalíció jelöltje, korábbi műsorvezető 25 093 szavazatot, azaz 37 százalékot kapott

és a momentumos Kerpel-Fronius Gábor 9792 voksot , vagyis 14 százalékot kapott

Az eredményhirdetésen az is elhangzott, hogy

A VÉGLEGES RÉSZVÉTELI ADATOK SZERINT 68 363 BUDAPESTI SZAVAZÓPOLGÁR VOKSOLT AZ ELSŐ NAGY ELŐVÁLASZTÁSON, ebből 68 240 szavazat érvényes is volt.

Magyar György lapunknak azt is mondta, nem bánta meg, hogy elvállalta a felkérést, "kifejezetten büszke arra, hogy a civilek ilyen erős szervezéssel, koordinációval jól kézben tudták tartani az előválasztást, és kordában a pártokat". Örül a pártok és a civil szervezetek kooperációs hajlandóságának is, sőt úgy látja, ennek az előválasztási mechanizmusnak országosan is mintaadónak kellene lennie, a tét ugyanis nagy, mondta.

Az előválasztás június 20-án kezdődött, a választókorú budapesti állampolgárok a főváros főbb csomópontjain felállított standokon, összesen 15 helyszínen, továbbá – ha előzetesen regisztráltak – online adhatták le voksukat. Az előválasztás menetéről ebben a cikkünkben írtunk bővebben, a három indulóval készített interjúinkat pedig itt, itt és itt lehet elérni, de beszámoltunk a jelöltek programjairól és vitáiról is.

Mivel az előzetes megállapodás értelmében 50 ezer szavazó részvétele felett az előválasztás érvényes, a győztes jelölt ellen a résztvevő, illetve a résztvevőket támogató pártok nem indítanak mást. Magyarán a szerdán kihirdetett győztes lesz ősszel Tarlós István főpolgármester Párbeszéd, MSZP, Demokratikus Koalíció, LMP, Szolidaritás által támogatott kihívója.

Ennek egyébként valószínűleg maga Tarlós is örül, hiszen amikor az Atv.hu megkérdezte a regnáló főpolgármestert, kit választana, ő azt válaszolta:

Hogy ne mondhassák, hogy csak utólag mondom, ha nekem kellene ellenfelet választanom, valószínűleg Karácsonyt választanám a három közül.

Emlékezetes, az előválasztást szabta saját indulása feltételéül Karácsony Gergely, aki mögött ugyanakkor nem alakult ki teljes ellenzéki egység, így a folyamatba hangulata szerint be-beszálló Puzsér Róberttel vívta volna meg a csatát már tavaly is. Mivel azonban a Jobbik és az LMP korábbi támogatottja, a választáson ettől még függetlenként indulni tervező Puzsér nem vett részt az előválasztás első fordulójában, azt Karácsony végül Horváth Csaba MSZP-s szövetségesének legyőzésével abszolválta. Ugyanakkor létezett és létezik egy megegyezés arról, hogy az előválasztásnak egy második, júniusi fordulójában most már tényleg és igazán főpolgármester-jelöltet választanak maguknak budapesti ellenzéki szavazók.

Tavaly ugyan még az volt a probléma, hogy nem igazán tolongtak a jelöltek, mára ez a helyzet némileg változott. Május 26., azaz az európai parlamenti (EP) választások után ismét mozgolódás kezdődött az ellenzéki oldalon, a pártok közötti sorrend ugyanis átrendeződött, még akkor is, ha a Fidesz egyébként viszonylag fölényesen nyert valamennyi kerületben, azaz a fővárosban is.

Volt ugye egy MSZP–Párbeszéd–DK-jelölt, Karácsony, akit, ha megnyeri az előválasztást, a Momentum is támogatásáról biztosított volna. Csakhogy ezen a ponton Puzsér Róbert ismét kiszállt, így eredetileg Karácsony ellenfél és második forduló nélkül maradt volna. Ezt a problémát oldotta fel Kerpel-Fronius Gábor indításával a Momentum, de vélhetően kizárólag az előválasztásba vetett hite indította Gyurcsány Ferencet és a DK-t is arra, hogy kihátráljanak Karácsony mögül, és bejelentsék, hogy Kálmán Olga a jelöltjük, aki függetlenként, de Dobrev Klára unszolására indul.

Ebből aztán, úgy tűnhetett, volt is némi probléma Karácsony és Gyurcsány között, de az üzengetés és a vádaskodás lezárását vetítette előre a DK elnöke szerda kora délután, amikor az urnazárást követően gyakorlatilag Karácsony Gergelyt biztosította támogatásáról – persze a hivatalos eredményt ekkor még nem lehetett ismerni. Idő közben egyébként az LMP is bejelentette, hogy támogatni fogja az előválasztás győztesét. A Jobbik akár még saját jelöltet is indíthat, bár a versenyből továbbra sem szállt ki az általuk korábban már támogatott Puzsér Róbert, ahogyan a liberálisok jelöltje, Sermer Ádám is el akar indulni októberben, ő szintén nem mérette meg magát az előválasztáson.