Élő tévéadásban vitáztak az ellenzéki főpolgármester-jelöltek

Vasárnap este élő adásban vitázott egymással a három ellenzéki főpolgármester-jelölt, azaz Kálmán Olga, Karácsony Gergely és Kerpel-Fronius Gábor az ATV előválasztási vitaműsorában. A jelöltek harmadik alkalommal vitatkoztak egymással, ám ezek közül ez volt az első olyan alkalom, amit országos tévécsatorna is közvetített.

Tarlós István azon nyilatkozatára, amely szerint az ellenzéki oldalon egy orvosi vizsgálatnak kellett volna megelőznie az előválasztást, Karácsony Gergely úgy reagált: a főpolgármester folyamatosan olyan mélyre süllyed, hogy aki követni szeretné, keszonbetegséget kapna. Azt gondolja, Tarlós már rég elvesztette főpolgármesteri jellegét.

"Ezt a fajta politikai nyelvet sosem fogom beszélni" – jelentette ki Tarlós szavaira reflektálva Kálmán Olga. "Politikus leszek, városvezető leszek, a város érdekében fogok cselekedni, de nem pártpolitikai érdekek alapján" – tette hozzá. Kálmánnak egyébként többek között az utca mocska, az elvett egészségügy és a tömegközlekedés jut eszébe a mostani főpolgármesterről.

Kerpel-Fronius Gábor úgy fogalmazott: Tarlós annak a Fidesznek a jelöltje, aminek a vezetője most már többedik alkalommal túl gyáva ahhoz, hogy kiálljon vitázni, az pedig bevett fideszes eszköz, hogy a politikusaik nem vitatkoznak. A Momentum jelöltje szerint úgy lesz igazi mandátuma egy főpolgármesternek, ha bevonja a lakókat, és megtudja, mit szeretnének.

Villámkérdések

A villámkérdések szekciójában a budapesti tömegközlekedésre vonatkozó kérdésekre (Mennyibe kerül egy vonaljegy, a nyugdíjasok és a diákok havi bérlete?) mindhárman jól vagy majdnem jól válaszoltak. Az autókra és a parkolásra vonatkozó kérdéseknél viszont mindannyian elvéreztek.

Karácsony helyesen válaszolt arra a kérdésre is, hogy a teljes magyar GDP hány százalékát termelik Budapesten (36 százalék), Kerpel-Fronius tudta, mennyi pénzből gazdálkodhat most Budapest (266 milliárd a bevétel és 380 milliárd a kiadás), Kálmán Olga pedig majdnem eltalálta, mennyi pénzből gazdálkodhatott a főváros 2010-ben (560 milliárdot mondott, 535 milliárd a megfejtés).

Az is kiderült, kinek melyik a kedvenc helye Budapesten: Karácsony Gergely Zuglót és a Városligetet nevezte meg, Kálmán Olga a Károly-kertet, Kerpel-Fronius Gábor pedig a Római-partot.

Kortesbeszédek

"Le kell győzni Tarlós Istvánt, meg kell szabadítani Budapestet a Fidesz-maffiától. Ehhez a baloldali, jobboldali és zöld szavazókra egyaránt szükség van" – mondta kortesbeszédjében Kerpel-Fronius Gábor.

Két percet kapott Karácsony Gergely is, aki kifejtette: szerinte nemcsak Tarlós Istvánnal kell most megküzdeni, hanem Budapest nagy problémáival is, ő pedig mindenkinek alternatívát akar adni, aki változást akar a fővárosban.

"Meg fogom szervezni mindannyiunk közös életét, meg fogom szervezni, hogy 5 percen belül időpontot kapjak, 15 percen belül patikát találjak, 25 percen belül derüljön ki, milyen szakorvosi ellátásra van szükségem" – hangsúlyozta Kálmán Olga.

Az adás során Simon András műsorvezető bejelentette: vasárnap estig mintegy 35 ezer budapesti szavazott a három jelölt valamelyikére. Az előválasztás akkor lesz érvényes, ha azon legalább 50 ezer budapesti részt vesz, szavazni szerda délig lehet.

Ebben a cikkben szedtünk össze mindent, amit az előválasztásról tudni kell: