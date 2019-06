Minden, amit tudni kell az ellenzéki előválasztásról

Miközben egyre-másra sokasodnak a főpolgármester-jelölt-jelöltek, szinte semmit sem tudni az ellenzéki előválasztás menetéről, folyamatáról, feltételeiről és szabályairól. Pedig szerdától már lehet regisztrálni az előválasztáson való online részvételhez, a jelenleg is aláírásokat gyűjtő jelöltek június 17-ig mutathatják be az induláshoz szükséges 2000 érvényes ajánlást, és lesz több jelölti vita is. Magyarország első, nagy, főpolgármester-jelölti előválasztásának győztese – most legalábbis még ezt ígérik a pártok – elvileg tényleg esélyes kihívója lesz Tarlós István jelenlegi főpolgármesternek októberben.

Jövő hét elején lejár az ajánlásgyűjtésre megszabott határidő, minden indulónak le kell adni 2000 támogató budapesti aláírását ahhoz, hogy jelölt lehessen az első, nagy főpolgármester-jelölti előválasztáson. A tét, hogy ki legyen ősszel Tarlós István (egyik) kihívója. Ahhoz, hogy valaki online szavazzon valamelyik jelöltre, regisztráció kell, ez is elkezdődött már, az aHang, az előválasztás technikai lebonyolítója pedig közölte a részleteket és a szabályokat.

A budapesti előválasztást megszervező Civil Választási Bizottság (CVB) hónapok óta azon dolgozik, hogy szintetizálja a lehetséges jelöltek igényeit, illetve megteremtse az online és offline voksolás technikai és jogi feltételeit. Az aHangnak megkérdőjelezhetetlen rendszert sikerült felállítani az előválasztás tisztaságát garantáló CVB felügyelete mellett

– írták az Indexnek. Na de miről is van szó? Az ellenzéki pártok lényegében a tavalyi országgyűlési választás óta elkötelezettnek mondják magukat amellett, hogy a szétaprózódott fővárosi szavazóbázisukat összehozzák. Abban reménykednek, hogy ha közös jelölteket vetnek be az önkormányzati választáson, októberben (azon belül is várhatóan 27-én, vasárnap), akkor a rájuk leadott szavazatok is összeadódnak.

Ezzel a módszerrel márpedig elméletileg valóban veszélybe kerülhet Tarlós István újabb főpolgármesteri ciklusa Budapesten, ahogyan a fővárosi kerületekben és egyébként néhány vidéki városban is képes lehet a fordításra az ellenzék. Éppen ezért a tét nagy.

Nem készültek ellenfelekre, főleg nem a trollokra

Az előválasztást szabta saját indulása feltételéül Karácsony Gergely, aki mögött ugyanakkor nem alakult ki teljes ellenzéki egység, így a folyamatba hangulata szerint be-beszálló Puzsér Róberttel vívta volna meg a csatát már tavaly is. Mivel azonban a Jobbik és az LMP korábbi támogatottja, a választáson ettől még függetlenként indulni tervező Puzsér nem vett részt az előválasztás első fordulójában, azt Karácsony végül Horváth Csaba MSZP-s szövetségesének legyőzésével abszolválta. Ugyanakkor létezett és létezik egy megegyezés arról, hogy az előválasztásnak egy második, júniusi fordulóján most már tényleg és igazán főpolgármester-jelöltet választanak maguknak budapesti ellenzéki szavazók.

Tavaly ugyan még az volt a probléma, hogy nem igazán tolongtak a jelöltek, mára ez a helyzet némileg változott. Május 26., azaz az európai parlamenti (EP) választások után ismét mozgolódás kezdődött az ellenzéki oldalon, a pártok közötti sorrend ugyanis átrendeződött, még akkor is, ha a Fidesz egyébként viszonylag fölényesen nyert valamennyi kerületben, azaz a fővárosban is.

Volt ugye egy MSZP-Párbeszéd-DK jelölt, Karácsony, akit, ha megnyeri az előválasztást, a Momentum is támogatásáról biztosított volna. Csakhogy ezen a ponton Puzsér Róbert ismét kiszállt, így eredetileg Karácsony ellenfél és második forduló nélkül maradt volna. Ezt a problémát oldotta fel Kerpel-Fronius Gábor indításával a Momentum, de vélhetően kizárólag az előválasztásba vetett hite indította Gyurcsány Ferencet és a DK-t is arra, hogy kihátráljanak Karácsony mögül, és bejelentsék, hogy Kálmán Olga a jelöltjük, aki függetlenként, de Dobrev Klára unszolására indul.

Bár e hétre fordulva már mindhárom főpolgármester-jelölt meg is szerezte a kétezer szükséges aláírást az előválasztáson való induláshoz, a gyűjtést ezekben a percekben is folytatják, mellettük pedig, hiszen ez láthatóan jó buli, újabb és újabb szereplők szállnak ringbe, információink szerint ugyanis a triászon kívül többen is felvették az ajánlásgyűjtő íveket. Tehát akkor most ki is gyűjt?

Karácsony Gergely roppant magányos jelöltnek tűnt, miután Puzsér Róbert másodszor is kiszállt,

roppant magányos jelöltnek tűnt, miután Puzsér Róbert másodszor is kiszállt, aztán múlt hétfőn a Momentum bejelentette, hogy elindítja az előválasztáson Kerpel-Fronius Gábor t,

t, csütörtökön a Demokratikus Koalíció állt elő egy "független" jelölttel, azaz Kálmán Olgá val,

val, szombaton bejelentkezett az első Fidesz-troll, azaz Bede Zsolt a Vadhajtásoktól,

a Vadhajtásoktól, Pünkösd hétfőn pedig Schmuck Andor lebbentette fel a fátylat nem másról, mint önmagáról, noha az nem derült ki, őt ki támogatja.

És hogy még bonyolultabb legyen, az előválasztást kihagyja, de ettől még az őszi választáson a jelek szerint elindul majd Puzsér Róbert immáron a Jobbik és az LMP nélkül, továbbá Sermer Ádám, a Liberálisok jelöltje is saját programjának bemutatásával lesz ott a főpolgármester-jelölti küzdelemben. És a lista még szabadon bővülhet, hiszen az előválasztási folyamat is még javában zajlik.

Puzsér és Sermer távolmaradását alátámasztja, Schmuck és Bede előválasztási részvételét viszont erősen kérdőjelessé teszi, hogy az aHang tájékoztatása szerint az előválasztási jelöltek számára szükséges a főpolgármester-jelölti értéknyilatkozat aláírása és nyilvános, online közzététele a jelöltséghez szükséges ajánlás leadásával egy időben.

Ebben a többi között az is szerepel ugyanis, hogy valamennyi résztvevő tiszteletben tartja majd az előválasztás szabályait és feltételeit, azaz azt, hogyha 50 ezernél több szavazat érkezik, akkor vereség esetén visszalépnek a június 26-án győztesként kihirdetett jelölt javára. Sőt:

a budapesti előválasztás második fordulóját támogató pártok (DK, Jobbik, LMP, Momentum, MSZP, Párbeszéd) vállalták, hogy a budapesti előválasztás győztese ellen nem indítanak főpolgármester-jelöltet a 2019. évi önkormányzati választáson.

Nagy kérdés persze, hogy egy esetlegesen váratlan előválasztási eredmény nyomán felborulnak-e azok a kerületi megállapodások, amelyek az elvileg közös főpolgármester munkáját segítő közgyűlési többség megteremtéséhez szükségesek.

Viszont felkészültek a trollkodással szemben

De ne rohanjunk még úgy előre, hiszen nyolc perc és hat nap alatt is megfordulhat a világ, miközben ez mégiscsak Budapest első előválasztása. Az előválasztás június 20., csütörtök reggel 9 óra és június 26., szerda déli 12 óra között zajlik. A voksokat személyesen az előválasztásra kijelölt sátrakban, vagy előzetes online regisztráció után az Előválasztó felületén adhatják le a budapesti lakosok.

Puzsér Róbert álma tehát valóra vált, az előválasztás második fordulójában már online is lehet majd voksolni.

Az aHang ugyanis civil együttműködésben (Civilek a demokráciáért csoport, Mindenki Magyarországa Mozgalom, Nyomtass Te is!, Oktogon Közösség, Számoljuk együtt, Szolidaritás Mozgalom illetve dr. Magyar György, a Civil Választási Bizottság elnöke) tervezi megszervezni a budapesti előválasztást, és ehhez létrehozták a megfelelő felületet is. Sőt, éppen szerdán nyílt meg az aHang regisztrációs felülete, amelyen keresztül június 20-án reggel 8 óráig jelentkezhetnek mindazok, akik nem személyesen szeretnék leadni a voksukat.

Az előválasztás feltétele a regisztráció. És hogy ki szavazhat?

bárki, aki budapesti lakcímkártyával rendelkezik,

2001. október 1. előtt született,

elfogadja és aláírásával az ellenjegyzi, hogy az előválasztást kezdeményező civilek és pártok a választás lebonyolítása alatt és érdekében tárolják és kezeljék személyes adatait 2019. június 26-ig bezárólag.

A regisztráció és a személyes adatok hitelességének ellenőrzése elkerülhetetlen ahhoz, hogy lebonyolítóként az aHang és az előválasztás érdekében létrehozott Civil Választási Bizottság ki tudja küszöbölni a csalásokat. Éppen ezért szúrópróbaszerűen, telefonos megkeresés útján ellenőrizhetik majd a jelöltek által leadott ajánlóíveken szereplő személyes adatokat is, és ezek a felügyelő-lebonyolító szervek kezelik a regisztrációs adatokat is. Legfeljebb június 26-ig, ezt követően ugyanis, mint a szervezetek ezt vállalták, minden adatot megsemmisítenek.

Az online szavazáshoz szükséges online regisztrálni, felhasználói fiókot létrehozni, és ide belépve, a szavazás funkció kiválasztásával történik majd a voksolás. Az online szavazáshoz szükséges regisztráció előfeltétele, hogy az előválasztó rendelkezzen Ügyfélkapu-s fiókkal, valamint az Ügyfélkapuról letöltött személyes adatait tartalmazó PDF-dokumentumot elektronikus formában aláírja és feltöltse az aHang honlapjára.

Fontos tudni azt is, hogy az offline szavazás esetén a választó június 20. és 26. között a szavazósátrak valamelyikében regisztrálhat fényképes igazolványa és lakcím-kártyája bemutatásával, ezt követően pedig már szavazhat is.

Az előválasztás szavazóhelyiségei a Civil Választási Bizottság (CVB) tagszervezetei által üzemeltetett utcai sátrak lesznek, tehát nem pártirodák.

A szavazóhelyiségekben pedig szavazóköri bizottságok is működnek majd, amelyek teljes körűen üzemeltetik és felügyelik a szavazás folyamatát. A bizottságok elnöklését mindig valamely CVB-ben tag civil közösség tagja látja el, ezzel a lebonyolítók ismét biztosítottnak látják, hogy egyetlen résztvevő párt se tudja befolyásolni a voksolást. Helyszínek lesznek:

Móricz Zsigmond körtér

Széll Kálmán tér

Blaha Lujza tér

Nyugati tér

Örs Vezér tere

Boráros tér

Csepel, Garai tér

XV. kerület Fő tér

Lehel tér

Nagyvárad tér (aluljáró)

Újpest Városközpont

Flórián tér

XVII. kerület, Rákoskeresztúri központ

XVIII. kerület, Havanna lakótelep

Kispest, Határ út

A szavazatokat június 26-án, szerdán a Civil Választási Bizottság tagszervezetei által delegált közösség közösen számolja meg, méghozzá "rögzített menetrendben" jelentsen is ez bármit.

A CVB jelenlegi tagszervezetei a Civilek a demokráciáért, a Mindenki Magyarországa Mozgalom, a Nyomtass te is!, az aHang Platform, az Oktogon Közösség, Kálmán Olga kampánystábja, Karácsony Gergely kampánystábja, Kerpel-Fronius Gábor kampánystábja, a Szolidaritás Mozgalom, a DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd.

A papíralapú szavazatok megszámolásáért egyébként a Számoljuk Együtt Mozgalom felel, míg az online voksokat vélhetően az aHang összesíti. Az eredményt mindenesetre szintén a Magyar György ügyvéd által vezetett Civil Választási Bizottság állapítja majd meg. A budapesti előválasztást a legtöbb szavazatot kapó jelölt nyeri, ahogy a főpolgármester-választást is majd októberben.

A menetrend

Online szavazásra jelentkezés 2019. június 12., délelőtt 10 óra - június 20., 08:00 óra (Online az ügyfélkapu használatával az Előválasztó oldalon 2019. június 12., – június 19., személyesen (offline) az erre a célra kijelölt sátrakban)

Három résztvevős előválasztási vita a Partizán rendezésében: 2019. június. 14., 19:00-21:00

Beérkezett ajánlások ellenőrzése 2019. június 12. – 2019. június 18.

Jelöltek kihirdetése: 2019. június 18.

Jelölti vita az aHang rendezésében: 2019. június 19., este 18:00 óra

Szavazás: online 2019. június 20., 09:00 – 2019. június 26. 12:00, a szavazóhelyiségekben június. 20-25. 8:00-20:00 és június 26. 8:00-12:00

A szavazatszámlálás, és eredmény-megállapítás időpontja: 2019. június 26., szerda, 14:00-20:00

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (b) és Tarlós István fõpolgármester a fõváros napján Budapest egyesítésének 145. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen az Újvárosháza dísztermében 2018. november 17-én. MTI/Koszticsák Szilárd