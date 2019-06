Gyurcsány nyolc perccel előtte hívott

Gyurcsány Ferenccel abban állapodott meg, hogy a DK támogatásáért cserébe nem vállalja az MSZP-Párbeszéd listavezetését. Karácsony Gergely szerint azonban Gyurcsány átvágta, és Kálmán Olga bejelentése előtt nyolc perccel tájékoztatta erről. Ennek ellenére is hiszi, hogy ő nyeri az előválasztást, majd ősszel legyőzi Tarlóst, és a kerületek többségében is ellenzéki polgármesterek lesznek. Így bevezetheti majd a Tiborcz-adót, és közösségi teret csinálhat a Városházából. Tarlós számára van egy melegbárral kapcsolatos üzenete.

Ideges az előválasztás fejleményei miatt?

Nem szoktam idegeskedni. Most egy kicsit keményebb küzdelemre kell számítanom. Ez nekem jót tesz. Kihozza a rejtett tartalékaimat.

Egy Puzsér Róberttel folytatott küzdelem tehát nem hozta annyira lázba, mint egy Kálmán Olgával vívott csata?

Azt is nagyon élveztem volna. Kár, hogy Robi mégsem indul, pedig szerintem minden feltételét teljesítettük, de egy ideje látszik már, elfogyott a hátországa, inkább kihátrál a küzdelemből. Örültem viszont a Momentum jelöltjének, és mivel az előválasztást éppen a demokratikus verseny érdekében találtuk ki, jót tesz az ügynek, hogy színre lépett egy újabb kiváló jelölt, Kálmán Olga. Az viszont meglepett, hogy pont a DK támogatásával indul. A bejelentés előtti napon késő estig még a DK-s polgármesterjelöltekkel terveztük a közös kampányt egy vacsoraasztalnál. Nekik se volt fogalmuk arról, mi lesz másnap.

A közvélemény csütörtök délben értesült Kálmán Olga beszállásáról, akit Dobrev Klára mutatott be. Önnek szóltak előre?

Már amennyiben előre szólásnak számít az, hogy nyolc perccel a sajtótájékoztató előtt beszéltem Gyurcsány Ferenccel.

Ő hívta?

Hisz neki volt bejelenteni valója.

De ha voltak jelek, ön is rácsöröghetett volna magyarázatot kérve, nem?

Azt beszéltük meg korábban, hogy ő hív engem, ha bármilyen fontos történés van. Ebben végül is tartotta a szavát.

És mivel indokolta Gyurcsány, hogy lecseréli önt a DK Kálmán Olgára?

Nem hatalmazott fel arra, hogy megosszam a nyilvánossággal a magyarázatát.

Rendben, akkor ön mit mondott neki, amikor megtudta, hogy egy több hónapos megállapodásnak vége?

Ahogy Ferinek az EP-választás éjszakáján küldött támogató SMS-ét sem olvasom most föl Önöknek, talán megértik, ha ezt a beszélgetést sem osztom meg a nyilvánossággal. Mire mennénk vele? Nem is gondolom, hogy egy újabb ellenzéki cicaharc mozgósítaná a választókat. Márpedig én nem fogom hagyni, hogy bárki elcsessze az ellenzék esélyét a budapesti változásra. Annyit tudok csak mondani, hogy ez valóban meglepetés volt nekem, és nem is könnyíti meg az ellenzék közös küzdelmét a Fidesszel szemben – függetlenül attól, ki lesz végül a közös főpolgármester-jelölt. Tudomásul vettem a döntést. Ennyi.

Árulásként éli ezt meg Gyurcsány részéről?

Fogalmazzunk úgy, hogy mást gondolunk az adott szó jelentőségéről.

De ezek után még bízik abban, hogy beáll ön mögé a DK, ha megnyeri az előválasztást?

Nem tehetek mást. Sokat dolgoztam, hogy legyen előválasztás, és még többet a budapesti ellenzéki együttműködésen, nem hagyom, hogy szétmenjen. Ez a fejlemény is csak amiatt aggaszt, hogy később milyen együttműködést vetít előre, nem pedig az előválasztás miatt. Beteg lélek lennék, ha nem kavarna fel. De az a célom, hogy megnyerjem az előválasztást, és beforrasszam ezeket a repedéseket. Ezek a pártok csak akkor tudnak sikereket elérni, ha mindenki túllép a sérelmein. Rendet szeretnék teremteni, a négy ellenzéki párt megállapodását pedig hatpártira kell bővíteni. Centikre vagyunk ettől. Ez a politikai feltétele annak, hogy kiszabadítsuk Budapestet a NER fogságából. Mit számít ehhez képest az ellenzéken belüli helyezkedés? Unom már, hogy megint azt méregetjük, melyikünk a legnagyobb kicsi. Csináljunk inkább nagy dolgokat Budapesten.

Igaz a szóbeszéd, hogy Gyurcsány és ön között az volt korábban a megállapodás, avagy a gentlemen’s agreement, hogy a DK támogatásáért cserébe ön háttérbe húzódik az EP-választáson, és nem kampányol az MSZP-Párbeszéd listájáért?

Igen, ő kérte, megállapodtunk, én pedig betartottam.

Akkor elég súlyos átverés történt. Ezt nem említette Gyurcsánynak?

De. Mert hát ne feledjük: tavaly tavasszal az általam vezetett MSZP-Párbeszéd lista 12 százalékot kapott, Gyurcsány listája 5 százalékot picivel lépte túl. Ezért merült fel, hogy én vezessem az MSZP-Párbeszéd EP-listáját. Azt gondoltam én is – és ez akceptálható kérés volt –, hogy nem lehetek egyszerre MSZP-Párbeszéd listavezető, és közben egy pártszövetség – benne a DK-val és a Szolidaritással – főpolgármester-jelöltje. Tehát én tartottam magam a megállapodásunkhoz.

Azért szerepelt gyengén az MSZP-Párbeszéd listája, mert nem ön vezette?

Leegyszerűsítés lenne így kijelenteni ezt, de, gondolom, nem véletlenül volt ez a kérés a DK a részéről.

És ilyen könnyű bepalizni önt? A budapestiek miért szavazzanak egy főpolgármester-jelöltre, akit ilyen könnyű átverni?

Az adott szóhoz tartani magam, engem úgy neveltek, az nem gyengeség, hanem tisztesség kérdése. És igen, a budapestieknek is tudniuk kell: én tartom magam az adott szavamhoz. Nem belső játszmákat akarok játszani, hanem bebizonyítani, hogy Budapestet lehet jobban, tisztességesebben, szakszerűbben vezetni. Hogy Budapest olyan legyen, mint amilyen az ország lehetne. Miután megnyerem az előválasztást, ez az egész dolog a DK-val lecseng. Mert nem csak én, de a választók is rémesen unják az ellenzéken belüli civódásokat.

Hány százalékot fog ön elérni az előválasztáson? És ki lesz a második, harmadik?

Nem játszom tippmixet. De fogadnék arra, hogy én fogom megnyerni.

Elkezdődött már az ajánlásgyűjtés, mit mondanak önnek a választók? Kálmán Olgát emlegetik?

Gyorsan összegyűjtöttük a szükséges kétezer aláírást, és a Kálmán Olga-bejelentés után többen jöttek aláírni. Mindenkinek elmondom: fair és tartalmi vitákat felvonultató kampányt szeretnék folytatni. Ezért kezdeményeztem négy vitát tartalmi ügyekben, az egészségügyről, Budapest kizöldítéséről, az elszabadult ingatlanárak megfékezéséről, és a közlekedésről. Nem egyszerűen az előválasztást szeretném megnyerni, Budapestet szeretném alapvetően máshogy vezetni, mint Tarlós István. Mert nem az hoz az ellenzéknek sikert, ha leváltjuk Tarlóst, ez nem a végcél, hanem a közbülső állomás. A cél az, hogy bebizonyítsuk, jobban vezetjük a várost, mint a Fidesz helytartói. Ha ebben elbukunk, Orbán ujjal mutogat majd az egész ellenzékre. Ha van hozzá felkészültségünk, akaratunk és tisztességünk, akkor ezzel a városvezetéssel alapozzuk meg a változást az országban is. Én nem a múlt héten kezdtem el erre készülni, én nem hiszem, hogy 4 nap alatt lehet programot írni, mert Budapest ennél komolyabb dolog. Olga korábban azt mondta, nem hiszi, hogy lehet ellenzékből irányítani Budapestet, nekem viszont ez a meggyőződésem.

Pár hónapja még Kálmán Olga vezette az előválasztási vitát – mint moderátor. Most vele kell vitatkozni, milyen hangnemre és stílusra számít tőle?

Remélhetőleg kiderül, hogy egy kiváló kérdezőnek vannak kiváló válaszai is.

Beszélt Kálmán Olgával a bejelentése óta?

A hajléktalanság krininalizációja elleni tüntetésen találkoztunk, puszival köszöntöttük egymást, hiszen régóta jól ismerem, kifejezetten jó viszonyban vagyunk. Kerpel-Fronius Gábort, a Momentum jelöltjét nem ismertem, de pár napja találkoztunk, és nagyon jót beszélgettünk, okos, megnyerő embert ismertem meg benne.

Ha az aluljárókban az ön standjaival találkoznak a választók, azt láthatják, hogy a sárga és a zöld dominálja. Hová tűnt a piros, amely ugye az MSZP színe?

Már áprilisban, a programhirdető rendezvényemen ez volt az arculat, nincs összefüggésben az MSZP-Párbeszéd szereplésével. Korábban is azt gondoltam, hogy ennek a kampánynak nem a pártokról kell szólnia. Az előválasztás nem csak a pártok ügye, nem is a pártok, hanem a budapestiek jelöltjét keressük. Én sem szeretnék pártos jelölt lenni. A budapestiek vezetőjeként szeretném legyőzni Tarlós Istvánt, és véget vetni annak, ami Budapesten zajlik. A főváros Tarlós asszisztálásával elveszítette a bevételei nagy részét, elveszítette az intézményeit, úszik az adósságban és a szemétben. Vagyis alig lehet önkormányzatiságról beszélni, akkora lett a kormánytól való függés és kiszolgáltatottság. Budapest egy rabláncon lévő város, ez pedig Tarlós és Orbán közös bűne. .

Ehhez képest a Fidesz megnyerte Budapesten a parlamenti és az EP-választást is.

Már tavaly tavasszal is többen voltak Budapesten, akik változást akarnak, a Fidesz tehát egy megosztott ellenzékkel szemben volt relatív győztes mindkétszer. De az ellenzéki pártok most együtt fognak fognak indulni, megszámlálhatatlan egyeztetésen hoztuk ezt tető alá. A változást akaró többség reménye kézzel fogható eséllyé válik, ha megtanuljuk a leckét, és nem tesszük tönkre a bizalmon alapuló együttműködést.

Értjük, hogy pártok fölé akar emelkedni, de mégiscsak az ön támasza az MSZP-Párbeszéd szövetség, amely csúnyán leszerepelt az EP-választáson. Válságban van ez a szövetség?

Nem engedheti meg magának, hogy válságban legyen. Aki igényli a köldöknézést, húzzon gyorsan el. Nyernünk kell közösen Budapesten, vagy együtt veszünk el.

Minek tulajdonítja az MSZP-Párbeszéd rossz szereplését az EP-választáson?

Több tényező is közrejátszott, de talán a legfontosabb, hogy az ellenzéki pártok szavazói között hihetetlenül nagy lett az átjárás. A pártok összességében ugyanannyi szavazót nyertek meg – teszem hozzá: sajnos –, csak más leosztásban. Nekem a legnagyobb fájdalmam, hogy a barátom, a legkiválóbb EP-képviselő, Jávor Benedek nem folytathatja. Az ellenzéki szavazókat elválasztó falak leomlottak, ami egyben lehetőség is arra, hogy kialakulóban legyen egy ellenzéki identitás a Fidesszel szemben. Egy jó kampány megdobhat egy pártot, mint ahogy egy rossz kampány visszavethet...

Tehát rossz volt az MSZP-Párbeszéd kampánya.

Nem én leszek, aki sót szór a sebbe. Tanulva az eredményekből, menni kell tovább. Együtt kell működni egymással, és ki kell használni, hogy megszűnt a centrális erőtér.

Megbánta a Párbeszéd, hogy belement Jávor Benedek negyedik helyébe a közös listán?

Utólag mindenki marha okos. Reális volt a három mandátum megszerzése, de ehhez másképp kellett volna pár dolgot csinálni.

Mit fognak másként csinálni például az ön kampányában?

Nem beszélni fogunk arról, hogy van-e közös lista, hanem létrehozzuk az együttműködést és közösen képviseljük, milyen Budapestet képzelünk el. Nem megfoghatatlan dolgokról kell beszélnünk, hanem például arról, mit teszünk az összeomlott fővárosi egészségügyi ellátás rendbetételéért. Hogy mit teszünk az emberéleteket követelő légszennyezettség ellen. Arról, hogy ne stadionokra, Városliget-beépítésre költsük a milliárdokat. Hogy ne szakadjon szét a város, és ne kelljen csendben néznünk a fideszes elit kivagyiságát, miközben sokan egyre nehezebben élnek a fővárosban is. Nem elég, hogy felvásárolják a fél várost, még az arcunkba is tolják a gazdagságukat. Ezt a pofátlansággal vegyes igazságtalanságot ki kell küszöbölni. Vissza fogunk szerezni a budapestiek számára azokból a magánvagyonokból, amelyek a NER-elit luxusvilláiban, medencés házaiban rejlenek. Hogy mindenki értse, miről van szó, nevezzük ezt Tiborcz-adónak.

Milyen adóra céloz pontosan?

A magánlakások építményadó-mentessége általában véve helyes, de miért kéne ezt fenntartani a NER-világ szaporodó luxusingatlanjaira? A kerületek számára vagy a kerületek és a főváros számára ez nagy bevételeket hozhat. Bérlakásokat tudunk építeni, és a rossz állapotú önkormányzati lakások felújítására is jut majd a Tiborcz-adóból.

A II. és XII. kerületi olvasóik most biztosan a szívükhöz kaptak. Mi számít az ön szemében luxusingatlannak?

Elég, ha a NER-lovagok kapnak a szívükhöz. De inkább a zsebükhöz. Számításaink szerint nagyjából a félmilliárd forint feletti ingatlanokra vonatkozna a Tiborcz-adó. A lényeg, hogy az elnyomó rezsim kivételezettjei visszafizessenek valamennyit a közös kasszába, és ebből lehessen fordítani a lakhatási válság megoldására, például bérlakásépítéssel.A koncepció kész, főpolgármesterként a Tiborcz-adóval fogunk visszavenni abból, amit a fideszes oligarchák elvettek a budapestiektől.

Zuglóban hány bérlakás épült öt év alatt, mióta ön a polgármester?

Büszke vagyok a Zugló-modellre, nem véletlen, hogy a Momentum-programjába is bekerült. Mi az üresen álló bérlakásainkat – kivéve a nagyon rossz állapotú társasházakban lévőket – újítottuk fel. És elindult egy projektünk – a fővárosban elsőként –, amelyben közvetlen brüsszeli forrásból építünk bérlakásokat. Az elmúlt évtizedben Budapesten csak a 13. kerületben és Zuglóban fogtak bérlakásépítésbe.

Többször említette ezt a Tiborcz-adót, de ebben nincs a főpolgármesternek önmagában hatásköre. Meglesz hozzá közgyűlési többség?

Az építményadó kivetése kerületi hatáskör, a főváros akkor tud belépni, ha együttműködnek a kerületek. A főpolgármesternek ma is vétójoga van a kormányzati beruházásokkal szemben, csak élni kell vele. Eszköz még a településrendezési szerződés is, normatív feltételek alapján igenis meg lehet nyirbálni a NER-kiváltságokat, vannak remek nyugat-európai példák is, De nem kerülöm meg a kérdést: szereztem némi rutint Zuglóban, hogy kell a képviselőkre hatni, hogy támogassanak egy-egy előterjesztést.

Hagyni kell például, hogy a szavazatért cserébe mutyizzanak?

Ellenkezőleg. Én a szakadatlan egyeztetésekre gondolok. De persze könnyebb lenne, ha, szemben a mai zuglói helyzettel, ősztől Budapesten magabiztos ellenzéki többség lenne közgyűlésben is, a kerületek többségét pedig meg kell nyerni, ami egyáltalán nem reménytelen. Ha van ellenzéki egység és a kampányban jelezzük, hogy nem hagyja magát ez a város a Fidesznek kiszolgáltatni, akkor ez új helyzet elé állítja a kormányt is.

Zuglóra visszatérve: az országos nyilvánosságba bekerült parkolási ügy pont nem azt bizonyítja, hogy ön polgármesterként képes az akaratát egy testületen keresztülvinni. Hiszen nem tudta megakadályozni a rendszer bevezetését.

A fizetős parkolást azért kellett bevezetni Zuglóban, mert bár Tarlós István megígérte, nem épültek P+R parkolók, ezért a peremkerületekből és a főváros környéki településekről beáramló autóforgalom megnehezítette a zuglóiak életét. Valóban sok kényszer határozta meg a rendszer bevezetését, de fontos fejlemény, hogy Zugló visszavette a parkolás üzemeltetését, és nem fogunk szerződni Fidesz-közeli cégekkel.

De hogy mehetett bele egy rossz rendszerbe Zugló, amikor ön a polgármester?

Mint mondtam, a zuglóiak érdeke volt a fizetős parkolás, a közbeszerzésen pedig a nap végére egy pályázó maradt. Majd jött Tarlós és a Városliget-projekt, és megfelezték a bevételeinket. A lakájmédia orrán-száján ömlő hazugságoknak pedig kár bedőlni. Az egésszel akkor kezdtek el foglalkozni, mikor jelölt lettem. De jól is van ez így, mert a nekem a nyilvánosság segített ezt jó mederbe terelni.

A Fidesz folyamatosan szajkózza, hogy mennyire veszteséges volt ez a rendszer.

Azt hiszem, nincs hírértéke, ha azt mondom: a Fidesz hazudik. Tarlós István hirtelen felindulásból megfelezte a parkolási bevételeinket. Hazudott. Nem volt veszteséges. Bár igaz, hogy lehetett volna javítani az arányokon, ha nem teszik tönkre a Városligetet. Visszatérve azonban az eredeti kérdésre: a nyilvánosság erejével minden ilyen ügyet jobban tudok majd kezelni. A mostani főpolgármester ugyan hamarabb kaphat időpontot Orbán Viktornál, de nem tud a nyilvánossághoz fordulni, ha nem ért egyet valamivel, legfeljebb a sorok között puffoghat, és elküldhet egy-két minisztert a francba.

Nem naivitás azt feltételezni, hogy Orbán Viktort majd a nyilvánosság erejével győzi meg?

Bocsánat, de megesett bármikor, hogy Orbán Viktor ne az utca hangja, a nagy nyilvános felháborodás miatt változtatott egy-egy döntésén? Emlékezhetünk a netadóra vagy a diáktüntetésre, mindig csakis attól ijedtek meg, amikor az emberek haragjával szembesültek.

És rengeteg olyan példa is van, amikor Orbán a nyilvános tiltakozások ellenére sem változtatott.

Igaz, de Orbánnak alapvetően csak az számít, ha felméri, hogy politikailag nagyon rosszul jön ki egy-egy ügyből. Kőkemény új helyzet, ha Budapest ellenzéki főpolgármestereket és polgármestereket választ, és Orbán Viktor így vonja meg a támogatásokat például a tömegközlekedéstől. Egy önmagáért kiálló várossal és a városért kiálló főpolgármesterrel találja majd szembe magát. Hiszek a nyilvánosság erejében.

Az ellenzék folyamatosan azt mondja, hogy a kormánytól független nyilvánosság gyakorlatilag megszűnt. A két állítás között van némi ellentmondás.

Nincs, mert miközben ez a rezsim valóban pusztítja a sajtószabadságot és közpénzen terjeszti az álhíreit, az ellenzéki városvezetőknek igenis más nyilvánosságuk lesz, mint egy ellenzékben ücsörgő politikusnak.

Visszatérve a zuglói parkolási botrányra, arról azt mondta, hogy egy Fidesz-MSZP háttéralku született. Főpolgármesterként hogyan akadályozná meg ugyanezt?

Ki kell lúgozni a Fideszt mindenhonnan és akkor senkinek nem jut eszébe velük háttéralkut kötni.

Azt mondta, hogy az MSZP vezetésével egyeztetnek arról, hogy semmiféle háttéralkuzás ne legyen a Fidesszel. Ez hol tart?

Ott, hogy Zugló visszavette magához a parkolás üzemeltetését, és ezzel jelentős összeget tud spórolni, És ezt a zuglói szocialisták megszavazták. A Fidesz pedig elutasította. Magától Tarlóstól tudjuk, hogy a parkolás Budapesten a Fidesz ügye. Tarlós egy interjúban kikotyogta: neki Orbán nem engedte az egységes parkolási rend bevezetését, mert a jelenlegi helyzet fenntartásához fűződik a Fidesznek gazdasági érdeke. Na, mi be fogjuk vezetni az egységes parkolást, teszek rá, tetszik-e Orbánnak.

De a nyilvánosság nem mindig segíti Önt. A kormánymédia rengeteg zuglói pénzüggyel jött elő az elmúlt hetekben. Mi igaz a kerületi veszteségekből, hitelekből?

Ami a fideszes hazugságokból szokott: semmi. A 2018-as zárszámadásban Budapestnek, a fővárosi önkormányzatnak több mint 80 milliárd forint adóssága van, Zuglónak pedig 2 milliárd forint megtakarítása. Ezek a tények.

A jelenlegi megállapodás alapján Horváth Csaba az ellenzék polgármesterjelöltje. Nyugodt szívvel hagyná rá Zuglót?

Igen. A felmerülő helyi politikusok között én nem tudok olyan jelölt jelöltet, aki alkalmas a feladatra és vállalná is. Csabának van megfelelő tapasztalata és elképzelése is. Az elmúlt öt évben igenis sok minden történt Zuglóban, amire én büszke vagyok, és biztos vagyok benne, hogy ezt az örökséget ő tovább fogja vinni.

Elképzelhető forgatókönyv, hogy ha nem nyeri meg az előválasztást, mégis elindul Zuglóban?

Elképzelhető, de nem készülök B forgatókönyvekkel. Nekem az a dolgom, hogy megnyerjem ezt az előválasztást, mert azt gondolom, hogy én tudom megverni Tarlós Istvánt, és én tudom ezt a várost másféle elvek mentén, szakszerűen, tisztességesen vezetni. Minden tiszteletem a többi jelölté, de azt gondolom, hogy a főpolgármesteri feladatot én tudom a legjobban ellátni hármunk közül, ennek a városnak a jövőjét az én zöld és baloldali programom szolgálja. Lehet, hogy van a jelöltek között, aki hegyesebbet tud mondani, mondjuk, Orbánról, de nem ettől, hanem egy elvszerű és szakszerű városvezetéstől lesz élő és élhető Budapest.

De mi van akkor, hogy ha az előválasztás után valaki még inkább vérszemet kap, és mondjuk a kerületi polgármesteri jelöléseket is újratárgyalná?

Az felelőtlen lenne és ostoba, aki eljátszaná a budapesti változást akaró többség reményét. És azt is hozzá kell tenni, hogy a kerületek többségében most olyan jelöltekről alakul ki megállapodás, akik az általunk ismert világban tényleg a legjobbak.

Hol nem a legjobb a jelölt?

Inkább arra gondolok, hogy vannak kerületek, amelyekben indokolatlanul nem erős az ellenzék.

Mely kerületekben?

Nem szeretném nehezíteni ezeknek az embereknek a munkáját azzal, hogy még rájuk is mutatok. Szervezeti értelemben gondolom ezt, nincs olyan pártélet mindenhol Budapesten, amelyre szükség lenne ahhoz, hogy minden kerületben magától értetődő lenne az ellenzéki győzelem. Ezen kell változtatni. Nekem van összehasonlítási alapom, mert 2014-ben is ott voltam a tárgyalásoknál, és ahhoz képest ma egy sokkal felelősebb döntés van előkészítve. Mindenhol társadalmi többségben van az ellenzék, ez a mi kiindulópontunk. Eközben hatalmas erőforrás-fölényben van a Fidesz, amit nem szabad lebecsülni, mert mindent be is fognak vetni. De szavazóból nekik mégiscsak kevesebb van.

Nagyon optimistának hangzik ez, hiszen nemcsak a főpolgármester-jelölésre, hanem a közgyűlési többségre is számít. Mi lenne az első dolga a városházán?

Tudom, mi lenne az első három dolgom. Ahogy korábban ígértem, az első rendelettel megtiltanám a fővárosi cégeknek a rabszolgatörvény alkalmazását. Rögtön utána aláírnám azt a rendeletet, amely előírja a nemek közötti béregyenlőséget Budapesten, vagyis hogy ugyanazért a munkáért egy nő nem kereshet kevesebbet a férfiaknál. Harmadikként kinyitom a Városházát. Borzasztó üzenete van annak, hogy Budapest legértékesebb telke jelenleg egy parkoló. Olyan Budapestet szeretnék vezetni, amely szimbolikusan és a valóságban is nyitott. A nyugat-európai példákat követve nyitott városházát üzemeltetnék, amelynek a kertje nem parkoló, hanem közpark, ahol a civil szervezeteknek is van irodájuk, ahogyan kávézóknak és egyéb közösségi tereknek jut hely. Amúgy a ljubljanai polgármester kifejezetten kérte tőlem, hogy mondjam el Tarlós Istvánnak, hogy ott a Városháza aljában egy melegbár működik. Eddig nem volt módom átadni ezt az üzenetet.

Most eljut az üzenet, az biztos.

Az ő meglehetősen idejétmúlt szemléletével ellentétes a nyitott városháza–nyitott város szellemisége, amellyel én a városvezetést elképzelem.

Minek adja a legnagyobb esélyt, mi lesz egy év múlva: főpolgármester, főpolgármester-helyettes, polgármester, netán közgyűlési képviselő?

Főpolgármester leszek egy ellenzéki többségű testület élén. És remélem, hogy addigra arról tudunk majd beszélni, nemcsak egyszerűen megnyertük a választást, hanem legyőztük azokat az ügyeket is, amelyek ma még ezt a várost nyomasztják. Az összeomló egészségügyi ellátást, a mérgezett levegőt, a drága tömegközlekedést, a lakhatási válságot. Az egészségügyi helyzet és a légszennyezettség ma Budapesten emberéleteket követel. Ezért mondom, hogy Budapesten a változás élet-halál kérdése.

(Borítókép: Huszti István / Index)