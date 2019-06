DK: Nem nyolc perccel, hanem hat nappal korábban szóltunk Karácsonynak

Mióta a Demokratikus Koalíció bejelentette, hogy a főpolgármester-jelölti előválasztás második fordulójában a függetlenként induló Kálmán Olgát támogatják, az MSZP–Párbeszéd több politikusa azt állítja, hogy Gyurcsány Ferencék felrúgtak egy megállapodást. Karácsony Gergely, a pártszövetség jelöltje például azt állította lapunknak, hogy Kálmán indulásáról nyolc perccel az azt bejelentő sajtótájékoztató előtt értesült, ekkor hívta fel a DK elnöke.

Gréczy Zsolt, a DK szóvivője és parlamenti képviselője szerdán egy Facebook-bejegyzésben írta meg, hogy mi történt szerintük. Gréczy szerint az új jelölt állításáról a DK elnöksége döntött, és Gyurcsány „volt az utolsó, aki kitartott Karácsony támogatása mellett”.

A bejegyzés szerint Gyurcsány hat nappal Kálmán színre lépése előtt tájékoztatta Karácsonyt arról, hogy „egyre valószínűbb, hogy a DK a második fordulóban nem fogja tudni támogatni”.

Karácsony Gergely (...) tehát nem a bejelentés előtt 8 perccel, hanem előtte 6 nappal tudta meg, hogy a DK álláspontjában változás várható

– írta Gréczy, aki szerint Karácsony így is jól jár, mert valós verseny alakult ki az előválasztáson. „Ha Karácsony ebben a körben is győz, bizton számíthat a DK támogatására, ha veszít, akkor saját szándékával is egyezően egy nálánál alkalmasabbnak tartott jelölt lesz Tarlós kihívója” – közölte a párt álláspontját a szóvivő.

Gréczy szerint „értelem nélküli”, hogy a DK felrúgott volna egy megállapodást. A DK az első körben, a Horváth Csaba és Karácsony Gergely megmérettetésén utóbbit támogatta, „nem vonatkozhatott a megállapodásunk másra, mint hogy abban az előválasztási körben mi Karácsony Gergelyt támogatjuk. Mert akkor még az sem volt biztos, hogy lesz-e második választási forduló, az pedig végképp nem, hogy annak kik lesznek a résztvevői” – írta a szóvivő.