Maffiózóknak tartozott, azért rabolta ki a győri benzinkutat

Ahogy arról beszámoltunk, még csütörtökön délután feladta magát az a férfi, aki aznap délelőtt kirabolt egy benzinkutat Győrben. A férfi ellen körözést adtak ki. M. Marko délután négykor személyesen ment be a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányságra. A férfi az RTL-nek nyilatkozott, elmondta, veszélyes embereknek tartozott sokkal, és magát és a családját is féltette, ezért rabolt. Azt állítja, azt sem tudja, pontosan mennyit rabolt és adott át "zsarolóinak".

A 30 éves férfi nem akarta megnevezni azokat, akinek a "nyomására" rabolta ki a benzinkutat, de úgy nyilatkozott róluk, mint "olyan emberek, akiknek a keze nagyon messzire elér", "igazi kőkemény maffiózók", illetve annyit elárul róluk, hogy nem magyarok. Azt mondta, a pénzt át kellett adnia, annak sorsáról semmit sem tud,

"Én nem is tudtam, hogy mennyit adok át"

Azt mondta, nem tette volna meg ezt, ha nem érezte volna, hogy veszélyben van az élete, illetve másokat is szeretett volna megvédeni, a családját, de mivel nem tudja, mennyit adott végül át, azt sem tudta megmondani, tartozik-e még. Azt mondja, nem segítette senki, nem akart senkit belerángatni, a kérdésre, hogy akkor honnan tudta, hogy mikor viszik el a pénzt a benzinkútról, nem válaszolt.

Azt mondta az újságírói kérdésre, mindenképp feladta volna magát, miután rendezte ezt a dolgot, mert ő egy becsületes embernek tartja magát. Világ életében sportoló volt, keményen megdolgozott azért, amije van, de anyagi nehézségbe került, és belekényszerül ebbe, mondta a férfi.

"Lehet, hogy nem ez lett volna a megoldás, de így legalább még élek"

- mondta. A kérdésre, hogy ha nem ez lett volna a megoldás, akkor mi jöhetett volna szóba, a férfi azt mondta:

"az, hogy most nem állok itt. És nem tudja senki, hogy hol vagyok. És 99%-ban biztos vagyok abban, hogy nem az élők sorában vagyok."

A rablás az elmondása szerint hirtelen ötlet volt, nem készült rá. De nem akarta elhagyni az országot, mindenképp vállalta volna a következményeket. Abban pedig csak reménykedik, hogy most már ő is és a családja is biztonságban van. Ő a büntetéssel meg fog fizetni, de legalább senkinek nem lesz bántódása, mondta, és hozzátette, hogy édesanyja, a barátnője és a barátai is hiányoznak. Azt pedig már megbánta, hogy belekeveredett a rossz társaságba.